Казахстан и Чехия укрепляют культурные связи

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Дана Аменова
корреспондент

Стороны обсудили перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества

Фото: пресс-служба Минкультуры

18 июля 2025 года вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков встретился с вице-спикером палаты депутатов Парламента Чехии Яном Бартошеком, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минкультуры

По данным ведомства, стороны обсудили перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества. В частности, за последние годы активизирована работа в сфере кинематографии, театрального, музыкального и музейного дела.

В Чехии успешно проводятся Дни казахстанского кино, выставки с участием казахстанских артистов и музеев. Особое значение в вопросе развития сотрудничества продается сохранению исторической памяти.

В ходе визита в Казахстан чешская делегация посетила регионы страны, осмотрев места исторического значения с целью выявления мест захоронения чешских военнопленных, погибших на территории нашей страны в годы Первой Мировой войны, а также установке памятных знаков.

Вместе с тем, ведется работа по выявлению исторических документов, имеющих важное значение для изучения истории нашей страны.

Также укрепляются связи между профильными учреждениями двух стран в области архивов. Стороны выразили готовность и далее развивать двустороннее сотрудничество и реализовывать совместные проекты, способствующие укреплению дружбы и взаимопонимания между народами Казахстана и Чехии.
 

#сотрудничество #Минкультуры #Чехия #связи

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