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Международное сотрудничество , Правительство , Экономика
Казахстан и Грузия добились рекордных показателей взаимного товарооборота

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с Премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, прибывшим в нашу страну с официальным визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества, расширения взаимных инвестиций и бизнес-контактов, развития туристического потенциала двух стран, открытия новых авиарейсов, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время благодаря совместным усилиям отмечаются рекордные показатели взаимного товарооборота – рост с $31,7 млн до $147,7 млн, что в 4,7 раза выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«У нас есть все возможности и инструменты для поддержания положительной динамики. Уверен, что подписываемая сегодня Дорожная карта по расширению номенклатуры взаимного товарооборота на 2023-2026 годы придаст дополнительный стимул взаимной торговле», – сказал Премьер-министр РК.

В свою очередь Ираклий Гарибашвили отметил, что Казахстан и Грузия имеют большой потенциал для расширения сотрудничества во многих сферах, включая продовольственную безопасность и грузоперевозки.

«Между нашими странами динамично развиваются торговля, инвестиционное и бизнес-сотрудничество. Есть множество примеров успешной кооперации в рамках совместных проектов. Вместе с тем мы можем делать еще больше для развития экономик наших стран, поэтому необходимо рассматривать новые возможности и взаимовыгодные направления», – сказал Ираклий Гарибашвили.

На встрече стороны также обсудили вопросы развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Было отмечено, что для повышения его конкурентоспособности необходимо снять инфраструктурные ограничения на железнодорожных участках и в морских портах, а также пересмотреть существующие тарифы.

«Этот проект имеет стратегическое значение для наших стран. Казахстан поддерживает все инициативы по развитию транзитно-транспортного потенциала региона при соблюдении баланса интереса заинтересованных сторон. В целом для наращивания потенциала ТМТМ предлагаем вместе с другими участниками маршрута разработать Дорожную карту по синхронному устранению «узких» мест и развитию его потенциала на 2022-2025 годы», – подчеркнул Алихан Смаилов.

Кроме того, Премьер-министр РК особо подчеркнул важность развития туристического потенциала между нашими странами, в том числе в части эко- и этнотуризма.

Сегодня Казахстан осуществляет 34 прямых авиарейса в Грузию. При этом в 12 аэропортах РК введен режим открытого неба для иностранных авиакомпаний, в рамках которого предусмотрено снятие всех ограничений по количеству рейсов.

По итогам встречи стороны подписали ряд двусторонних документов: Дорожная карта по расширению номенклатуры взаимного товарооборота между Казахстаном и Грузией на 2023-2026 годы, Меморандум о взаимопонимании между Международным технопарком IT-стартапов «Astana Hub» и Агентством технологий и инноваций Грузии, а также Соглашение о сотрудничестве между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «Грузинская железная дорога».

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