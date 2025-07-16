В Министерстве сельского хозяйства РК состоялась встреча представителей Комитета ветеринарного контроля и надзора с делегацией ветеринарной службы Королевства Иордания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: пресс-служба МСХ РК

Основной темой переговоров стали вопросы организации экспорта казахстанской говядины, баранины, а также живых животных на рынок Иордании.

Казахстанская сторона представила информацию о национальной системе ветеринарного контроля, действующих процедурах прослеживаемости и сертификации, а также мерах биобезопасности, которые обеспечивают высокое качество и безопасность отечественной продукции.

На сегодняшний день 6 казахстанских предприятий-экспортеров готовы к поставкам говядины, баранины и живого скота в Иорданию.

Переговоры с иорданскими коллегами позволили обсудить порядок согласования ветеринарных сертификатов, а также определить дальнейшие шаги по расширению торгово-экономического сотрудничества в сфере аграрной продукции.

В МСХ отметили, что Казахстан ежегодно наращивает объемы производства и экспорта мясной продукции. В 2024 году экспортировано более 30 тысяч тонн говядины и баранины, в том числе в страны Ближнего Востока.

Отечественная продукция соответствует международным стандартам качества и безопасности, что подтверждено статусами Всемирной организации здоровья животных (WOAH), добавили в министерстве.