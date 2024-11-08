Казахстан и Иран договорились совместно развивать туризм и спорт

Международное сотрудничество , Туризм , Спорт
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Венера Баталова
корреспондент

В Астане состоялась встреча министра туризма и спорта РК Ербола Мырзабосынова с послом Ирана в Казахстане Али Акбаром Джоукаром, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В приветственном слове глава ведомства отметил многовековые исторические связи между странами, а также подчеркнул успешное выступление иранской стороны в 5-х Всемирных играх кочевников, прошедших в Астане. Министр выразил уверенность в важности дальнейшего сотрудничества для реализации совместных проектов.

«Казахстан приглашает представителей туристической отрасли Ирана и туристов ознакомиться с богатым культурным и историческим наследием нашей страны, а также принять участие в туристических выставках. Особое внимание Казахстан уделяет укреплению спортивных связей и рад приветствовать иранских спортсменов на отечественных соревнованиях. Мы открыты к укреплению сотрудничества по отмеченным направлениям», – подчеркнул Ербол Мырзабосынов.

В свою очередь, Али Акбар Джоукар отметил значительный потенциал для дальнейшего углубления казахстанско-иранских отношений на основе общих интересов и подтвердил готовность иранской стороны содействовать увеличению туристического потока в Казахстан, следуя успешному опыту сотрудничества с Турцией, Узбекистаном и Таджикистаном.

Посол также выразил заинтересованность в развитии туристических направлений, включая медицинский туризм.

#сотрудничество #Спорт #Иран #туризм

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