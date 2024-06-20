Казахстан и Китай развивают сотрудничество по развитию Транскаспийского транспортного маршрута

Международное сотрудничество, Транспорт, Сельское хозяйство
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отметил сенатор Андрей Лукин, соглашение направлено на эффективное использование автомобильного, железнодорожного и морского транспорта, а также создание благоприятных условий для перевозки грузов. Оно предусматривает развитие логистических центров на территориях обеих стран, что способствует привлечению дополнительных объемов транзита на Транскаспийский международный транспортный маршрут.

«В последние годы роль Транскаспийского международного транспортного маршрута в продвижении и развитии трансконтинентальной торговли существенно возросла. В 2022 году объем грузоперевозок по данному маршруту увеличился вдвое, а в 2023 году – еще на 65%, достигнув 2,7 млн тонн. Это свидетельствует о высокой эффективности и востребованности данного маршрута, а также его дальнейшее развитие имеет стратегическое значение для активизации транзита между Азией и Европой», - пояснил сенатор. 

На сегодняшний день сроки доставки грузов транзитом из Азии в Европу сокращены до 18 дней, из которых 6 дней приходятся на территорию Казахстана. Это вдвое быстрее, чем в прошлом году, что подтверждает высокий уровень оптимизации транспортных процессов и улучшение логистической инфраструктуры.

Соглашение также предусматривает укрепление сотрудничества между ведомствами, регулирующими транспортную сферу, и предприятиями. В частности, планируется совместное формирование благоприятной среды для поддержки стабильного и эффективного функционирования транспортного маршрута, оптимизация логистических и транспортных операций, сокращение времени перевозок и повышение качества оказываемых услуг.

«Ратификация данного соглашения позволит существенно увеличить объемы перевозок грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и способствовать дальнейшему развитию торгово-экономических отношений между Казахстаном и Китаем. Это создаст дополнительные возможности для бизнеса и укрепит позиции Казахстана как ключевого транзитного узла на евразийском континенте», - сказал Лукин.

#Сенат #соглашение #Транскаспийский коридор

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