Казахстанские товары будут представлены в ТЦ крупной провинции Китая

Международное сотрудничество, Экономика
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев во главе казахстанской бизнес-делегации прибыл в город Нанкин китайской провинции Цзянсу, где посетил площадку торгового центра «Цзянсу – Центральная Азия», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства

Фото: Минторговли

Масштабный проект реализуется в сотрудничестве с SOHO Holdings Group.

В марте 2024 года Казахстан и Китай заключили соглашение о создании мультифункционального центра «Центральная Азия - Цзянсу». Документ подписали национальный оператор по поддержке экспорта QazTrade и международная группа компаний Jiangsu SOHO HoldingsGroup Co. Ltd.

Стороны договорились о сотрудничестве в области реализации проекта строительства торгового центра в китайской провинции Цзянсу, на площадке которого будет представлена на продажу казахстанская продукция, а в перспективе и товары из центрально-азиатских стран.

В ходе поездки в Цзянсу Арман Шаккалиев провел ряд встреч с представителями компании и осмотрел торговый павильон, построенный для Казахстана и стран Центральной Азии.

По информации представителя SOHO HoldingsGroup, всего проектом предусмотрено возведение 11 зданий на территории развитого района города Нанкин. Все эти объекты предназначены для размещения новых видов бизнеса, в том числе трансграничного. Отдельный четырехэтажный павильон предоставлен для Казахстана и стран Центральной Азии.

«Китай выступает нашим стратегическим торговым партнером, который занимает ведущее место по двустороннему товарообороту с Казахстаном. Глава государства поставил задачу по доведению взаимной торговли с Китаем до 100 млрд долларов. Реализация проекта «Центральная Азия – Цзянсу» будет способствовать активному выходу казахстанских товаропроизводителей на китайский рынок и придаст динамику расширению торговых и экономических обменов между нашими странами», - сказал министр торговли и интеграции Казахстана. 

Он отметил, что площадь торгового павильона составляет 2 тыс. квадратных метров, из них большая часть будет отведена под выставку казахстанских товаров.

По замыслу разработчиков, первый этаж торгового комплекса будет ознакомительным, здесь китайские посетители смогут получить представление о Казахстане, его культуре и особенностях. На втором этаже предлагается выставлять отечественные товары по различным категориям: сельхозпродукция, промышленные товары и т.д. На остальных этажах расположатся офисы казахстанских компаний.

«Мы приглашаем казахстанский бизнес активно выставлять свою продукцию на площадке «Центральная Азия – Цзянсу», чтобы показать экспортный потенциал отечественных товаров. При этом китайская сторона предоставляет эксклюзивное право QazTrade на размещение казахстанской продукции по квоте», - обратился к товаропроизводителям Арман Шаккалиев.

Как сообщили китайские партнеры, официальное открытие торгового центра «Центральная Азия – Цзянсу» в Нанкине запланировано на сентябрь. В этой связи, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев отметил необходимость оперативной подготовки образцов казахстанских товаров для отправки в китайскую провинцию Цзянсу.

На встрече с участием бизнес-кругов Казахстана президент Jiangsu SOHO HoldingsGroup Co. Ltd рассказал о развитии компании, а также обозначил перспективы расширения сотрудничества в рамках реализации совместного проекта. Крупнейшее предприятие в провинции Цзянсу обслуживает инициативу «Пояса и пути». Компания развивается по шести направлениям.

Одно из них предусматривает обеспечение безопасности производственных цепочек и цепочек поставок, а также создание платформы для масштабной торговли. В числе приоритетов международной группы – развитие торговой логистики.

Наряду с казахстанским павильоном в Нанкине планируется создать аналогичный мультифункциональный центр на территории Казахстана. Комплексная площадка будет выступать не только витриной для китайских и казахстанских товаров, здесь представители бизнеса смогут заключать контракты с международными партнерами, проводить деловые переговоры, получать финансовые и консалтинговые услуги, оформлять торговые сделки.

Создание крупных торговых центров будет сопровождаться строительством складской инфраструктуры в западном направлении на протяжении маршрута Китай – Европа. Генеральный директор АО «QazTrade» Женис Осербай, предложил китайским партнерам использовать возможности Хоргоса для возведения зарубежных складов на территории Казахстана.

«Мы поддерживаем планы SOHO HoldingsGroup по строительству в регионах и особенно инициативу по Казахстану. Перед вылетом сюда мы были на Хоргосе, договорились с администрацией обеих специальных экономических зон. Там есть необходимые площади для застройки под логистические склады. Мы будем прикладывать максимум усилий для реализации проекта, поскольку видим большой потенциал и возможности», - сказал глава QazTrade.

В ходе встречи он также сообщил о проводимой работе по наполнению будущего казахстанского павильона в Нанкине, а также об интересе партнеров из центрально-азиатских стран к участию в развитии мультифункционального центра в Цзянсу.

Следует отметить, Казахстан будет координировать работу комплексной площадки «Центральная Азия – Цзянсу», которая станет комплексной сервисной платформой для бизнеса и придаст импульс расширению торгово-экономических связей, усилит культурный обмен между странами ЦА и Китаем.

#казахстан #Китай #экономика #товары #торговля

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