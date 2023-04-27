Казахстан и Кыргызстан укрепят сотрудничество в оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам

Сенат Парламента РК на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Казахстаном и Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Протокол предусматривает изменение статьи 4, предусматривающей определение компетентных учреждений, осуществляющих сношения при оказании правовой помощи самими договаривающимися сторонами и уведомления друг друга по дипломатическим каналам. В частности, исключается компетенция органов внутренних дел при оказании правовой помощи по уголовным делам, поскольку эта функция впредь относится к Генеральной прокуратуре.

Протокол подписан для уточнения функций судебных органов по оказанию правовой помощи в сфере исполнения решений и ходатайств иностранных судов на территории Казахстана.