Втрое увеличат количество авиарейсов Казахстан и Люксембург через Астану

Казахстан и Люксембург подписали меморандум о регулярных авиаперевозках, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото пресс-службы МИИР РК

"Прежде были чартерные рейсы, теперь они стали регулярными. Причем, если ранее рейсы из Люксембурга осуществлялись 7 раз в неделю, теперь, на основе подписанного меморандума, их количество увеличивается до 21 раза. Это ключевая договорённость. После Франции и Финляндии, Люксембург - третья страна, с которой мы подписываем 5-й уровень открытости в рамках правил "открытого неба", - отметил на брифинге для СМИ глава МИИР РК Карабаев.

По словам министра, данное соглашение открывает новые возможности для авиационной отрасли Казахстана и позиционирования страны как ключевого транзитного хаба на пространстве между Европой и Юго-Восточной Азией.

"Привлечение новых транзитных рейсов также дает дополнительные возможности для роста профессиональных компетенций казахстанских авиаторов. Кроме того, это новые возможности и для предпринимателей: в Казахстане будут выгружаться грузы, которые могут найти спрос на местном рынке, а в Астане будет загружаться продукция в страны Европы и Юго-Восточной Азии", - добавил Марат Карабаев.

Свой первый рейс в Астану Cargolux выполнила 1 мая. На сегодня авиакомпания выполняет 7 рейсов в неделю, связывая Люксембург с городами Китая и Японии через аэропорт Астаны.

В рамках межправительственного соглашения в дальнейшем планируется увеличение частоты регулярных грузовых рейсов до 42 в неделю в обе стороны, добавили в МИИР.