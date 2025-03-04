Казахстан и Марокко расширяют взаимодействие

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Ануар Калмыков

Активизации контактов будут способствовать совместные проекты

фото с сайта МИД РК

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетил Королевство Марокко с первым в истории двусторонних отношений официальным визитом. Он состоялся по приглашению министра иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом, Насера Буриты.

В ходе переговоров в Рабате обсуждались текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия, включая активизацию политического диалога, укрепление торгово-экономических и инвестиционных связей, расширение контактов в культурно-гуманитарной сфере.

Отмечен значительный потенциал для углубления парт­нерства в таких отраслях, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство, цифровые технологии, инновации, образование и туризм. В связи с этим стороны выразили готовность к дальнейшему совершенствованию договорно-правовой базы и продолжению практики обмена визитами на различных уровнях.

– Казахстан видит в Марокко важного и близкого партнера в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. За более чем 30 лет дипломатических отношений нам удалось выстроить содержательный политический диалог, основанный на общих ценностях, а также наладить конструктивное межпарламентское взаимодействие, – заявил Мурат Нуртлеу.

В свою очередь Насер Бурита особо подчеркнул лидирующую роль Казахстана в регионе Центральной Азии и заверил, что его страна твердо намерена качественно укреплять многоплановое взаимодействие по широкому кругу вопросов.

Собеседники подчеркнули хорошую динамику двустороннего товарооборота: в прошлом году он вырос на 70% и достиг 274 млн долларов. Глава МИД РК отметил, что Казахстан обладает хорошими возможностями для увеличения поставок продукции с высокой добавленной стоимостью в Марокко. В частности, речь идет о расширении экспорта по 25 ключевым товарным позициям на сумму 130 млн долларов, включая готовую нефтехимическую продукцию, металлургические изделия и продовольственные товары.

Мурат Нуртлеу также отметил, что в ближайшее время вступит в силу Соглашение о взаимном безвизовом режиме и это создаст новые возможности для развития деловых связей, расширения контактов между гражданами. Кроме того, по информации МИД РК, стороны договорились завершить работу над Соглашением о воздушном сообщении в 2025 году и рассмотреть возможность запуска прямых авиарейсов между Казах­станом и Марокко.

Особое внимание министры уделили вопросам продовольственной безопасности. Глава казахстанской делегации выразил признательность Марокко за интерес к деятельности Ислам­ской организации по продовольственной безопасности (ИОПБ), подчеркнул важность скорейшей ратификации ее устава, а также пригласил марокканских представителей принять участие в 7-й Генеральной ассамблее ИОПБ, которая пройдет в этом году в Астане.

Стороны также обсудили предстоящее проведение в мае Международного форума Астана, а также подготовку к 8-му Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в нынешнем году. Как было отмечено, Казахстан рассчитывает на участие Марокко в этом форуме на высоком уровне.

Тема цифровизации также заняла важное место в обсуждениях. Глава МИД Казахстана выразил заинтересованность нашей страны в сотрудничестве с Марокко в рамках программы Digital Morocco 2030, направленной на развитие цифровой экономики, и проинформировал о готовности казахстанских IT-компаний предложить пилотные проекты в области электронного правительства, инновационных IT-решений и кибербезопасности.

По итогам переговоров стороны подтвердили обоюдное стремление к дальнейшему укреплению казахско-марокканских отношений в политической, экономической и гуманитарной сферах. Министры приняли совместное коммюнике, в котором отражено решение создать рабочие группы для расширения взаимодействия по ключевым направлениям.

В рамках официального визита в Рабат Мурат Нуртлеу также провел ряд встреч с представителями ведущих марокканских компаний, работающих в различных секторах экономики.

Так, на встрече с президентом холдинга Zine Capital Invest были обсуждены возможности сотрудничества в области сельского хозяйства, производства продуктов питания и логистики. Переговоры с генеральным директором Alomra Group International были посвящены перспективам внедрения инновационных решений в сфере безопасности.

Во время встречи с президентом компании Cadex Group рассматривались вопросы сотрудничества в области технического обслуживания горно-металлургических предприятий. С основателем компании Anfa Realities обсуждались совместные проекты в сфере строительства.

В ходе переговоров глава казахстанского внешнеполитического ведомства отметил, что Правительство РК окажет всемерную поддержку для успешной реализации данных инициатив и проектов, которые способствуют укреплению экономических и инвестиционных связей с Марокко.

#Казахстан #партнерство #Марокко

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