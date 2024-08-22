Казахстан и Таджикистан намерены довести объем взаимной торговли до $2 млрд

Международное сотрудничество , Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон провели переговоры в расширенном формате, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

После встречи глав государств в узком составе переговоры продолжились с участием членов официальных делегаций. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что главной целью его государственного визита в Таджикистан является достижение общей цели по выводу казахско-таджикских отношений дружбы и взаимной поддержки на качественно новый уровень. В этом контексте он обратил внимание на особую значимость подписываемого сегодня Договора о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Таджикистан.

«Этот исторический документ открывает для нас новые горизонты, закладывает основу для дальнейшего расширения многогранных связей. Наши совместные усилия по укреплению союзнических отношений способствуют обеспечению устойчивого роста и стабильности во всем Центральноазиатском регионе. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить огромную благодарность Вам, уважаемый Эмомали Шарипович, за огромный вклад в упрочение казахско-таджикских отношений. Для меня доставляет большое удовольствие посещать солнечный Душанбе. Я замечаю положительные изменения с каждым своим приездом. Мы внимательно следим за процессом осуществления экономических реформ в Вашей стране, видим достигнутые результаты и, конечно же, как истинные друзья и союзники радуемся этому», – сказал президент.

Глава государства с удовлетворением констатировал успешное развитие казахско-таджикского сотрудничества по всем ключевым направлениям.

«Действительно, все договоренности, которые были достигнуты в ходе предыдущей встречи с Вами, последовательно реализуются и находятся на контроле правительств двух стран. Я лично интересуюсь этим вопросом. В прошлом месяце состоялось очередное заседание Межправительственной комиссии на уровне заместителей премьер-министров. Мне доложили, что участники обсудили весь спектр вопросов нашего двустороннего взаимодействия. Ставим цель доведения объемов взаимной торговли до 2 млрд долларов. Полагаю, что возможности для достижения этой цифры имеются», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент поблагодарил таджикскую сторону за содействие в проведении Дней культуры Казахстана, особо отметив установку бюста великого казахского поэта и философа Абая Кунанбаева в центре Душанбе. По словам главы государства, такие мероприятия обогащают сокровищницу общих духовно-культурных ценностей.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что подписание Договора о союзнических отношениях качественно укрепит межгосударственное сотрудничество на долгосрочную перспективу.

«Убежден, что это отвечает коренным интересам наших народов. Сегодняшний Ваш визит сопровождается серией параллельных мероприятий. Это Дни культуры Казахстана, Дни казахского кино, мероприятия с участием интеллигенции, ученых, женщин, молодежи и предпринимателей двух стран. Они стали демонстрацией крепкой дружбы, близости, взаимопонимания и расширения сотрудничества между нашими странами и народами», – сказал таджикский лидер.

В ходе встречи были определены приоритеты и задачи дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в агропромышленной, водно-энергетической, транспортно-транзитной сферах. Стороны договорились сконцентрировать усилия на запуске совместных проектов, а также создавать благоприятные условия для ведения бизнеса. Также были рассмотрены возможности расширения взаимовыгодного партнерства в сферах цифровизации, образования и применения космических технологий.

#переговоры #Токаев #президент #Таджикистан #Рахмон

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