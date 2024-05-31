Казахстан и Узбекистан укрепляют спортивное сотрудничество

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев провел переговоры с министром спорта Узбекистана Адхамом Икрамовым в рамках Совещания руководителей министерств и ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта ШОС, передает Kazpravda.kz со ссылкой на профильное ведомство

Фото: пресс-служба Минтуризма

В ходе двусторонних переговоров обсуждены вопросы укрепления взаимодействия в области подготовки спортсменов двух стран, а также перспективы развития национальных видов спорта в преддверии 5-х Всемирных игр кочевников.

Министр предложил проводить совместные тренировочные сборы на республиканской базе олимпийской подготовки, расположенной в Алматинской области.

«Наша база является одной из крупнейших спортивных комплексов на постсоветском пространстве. Там около 2300 спортсменов будут одновременно заниматься 23 олимпийскими видами спорта. Предлагаем спортсменам Республики Узбекистан провести учебно-тренировочные сборы на нашей базе», - сказал Ермек Маржикпаев.

Отдельно глава ведомства остановился на вопросах развития национальных видов спорта. Министр отметил, что в стране ежегодно проводятся более тысячи соревнований различного уровня по национальным видам спорта, функционирует республиканский центр национальных и конных видов спорта.



В завершение встречи Ермек Маржикпаев пригласил своего узбекского коллегу принять участие в церемонии открытия 5-х Всемирных игр кочевников, а также в заседании министров молодежи и спорта Организации тюркских государств, которое состоится 9 сентября.