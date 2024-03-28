Казахстан и Узбекистан увеличили срок пребывания своих граждан без временной регистрации

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Как отмечается в заключении к документу, целью закона является создание правовой основы для дальнейшего развития дружественных отношений между двумя государствами, урегулирования поездок их граждан, а также создания благоприятных условий для пребывания граждан одного государства на территории другого государства.

Задачей закона является ратификация Протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года (далее – Протокол).

«Протоколом предусматривается упрощенный порядок пребывания граждан государств сторон (Казахстана и Узбекистана) на их территориях без регистрации в компетентных органах, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы государства стороны. Таким образом, оба государства увеличили взаимный срок пребывания своих граждан на территории государства другой стороны с 5-ти до 30 календарных дней без временной регистрации», - говорится в заключении.

В частности, граждане государства одной стороны, независимо от постоянного места жительства, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигаться по территории государства другой стороны, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы стороны. Суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней без оформления разрешения на временное проживание (временной регистрации), на основании документов, удостоверяющих их личность и подтверждающих гражданство, перечень которых установлен в приложениях к Протоколу.

Если срок пребывания гражданина государства одной стороны на территории государства другой стороны превышает 30 календарных дней, указанный гражданин обязан получить разрешение на временное проживание в компетентных органах государства стороны пребывания.