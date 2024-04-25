Казахстан и Великобритания подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве
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Юлия Полонская
Свои подписи под соглашением, которое призвано вывести на новый уровень отношения в таких ключевых областях, как торговля и инвестиции, безопасность, защита интеллектуальной собственности, энергетика и добыча полезных ископаемых, транспорт, охрана окружающей среды и изменение климата, банковское дело и финансовые услуги, занятость и социальная политика, наука и образование, поставили заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвид Кэмерон.