Казахстан и Великобритания подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве

Международное сотрудничество
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Юлия Полонская

Свои подписи под соглашением, которое призвано вывести на новый уровень отношения в таких ключевых областях, как торговля и инвес­тиции, безопасность, защита интеллектуальной собственности, энергетика и добыча полезных ископаемых, транспорт, охрана окружающей среды и изменение климата, банковское дело и финансовые услуги, занятость и социальная политика, наука и образование, поставили заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел, по делам Содружества и международного развития Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Дэвид Кэмерон.

 

фото предоставлено МИД РК

Как отметил в ходе переговоров глава казахстанского внешнеполитического ведомства, Великобритания – важнейший и надежный партнер нашей страны, в том числе в области торговли и инвестиций.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего, регионального и международного сотрудничества, а также меры по интенсификации всего комплекса отношений между Казахстаном и Великобританией.

Мурат Нуртлеу приветствовал высокую динамику межведомственных и межпарламентских контактов, способствовавших поступательному углублению партнерства в различных сферах в последние годы, и подтвердил готовность к дальнейшему расширению диалога на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.

В целях повышения взаи­модействия в торгово-экономичес­кой и инвес­тиционной сферах глава казахстанского МИД отметил важность наращивания работы институциональных механизмов кооперации, включая Стратегический диалог и Межправительственную комиссию по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

– Отношения двух стран имеют глубокие корни и довольно богатую историю... Нет сомнений, что их будущее также будет наполнено грандиозными достижениями и вехами. В последние годы предпринимаются серьезные и системные действия, направленные на расширение конструктивного политического диалога и всестороннего взаимодействия, – сказал Мурат Нуртлеу.

Он напомнил, что 11 лет назад в ходе визита министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона в Казахстан в качестве главы правительства было принято Совместное заявление о повышении уровня стратегического партнерства.

– Сегодня мы подписали Сог­лашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией и вывели наши отношения на новый уровень. Не сомневаюсь, что этот исторически значимый и уникальный двусторонний документ придаст новый импульс политическим, торгово-экономичес­ким и инвестиционным связям Астаны и Лондона, – заявил глава МИД Казахстана.

Для Британии Казахстан – крупнейший торговый партнер в Центральной Азии. В нашу страну британские компании вложили около 17 млрд долларов инвестиций. В прошлом году они выросли на 20% и дос­тигли 795 млн долларов.

В нашей стране работает около 600 компаний с британским участием в сферах энергетики, горнорудной промышленности, здравоохранения. Товарооборот Казахстана и Великобритании стабильно превышает 1 млрд долларов. Основными статьями экспорта являются серебро, медь, нефть и хром. Мы импортируем легковые автомобили, дорожную и строительную технику, лекарственные средства.

Подписан ряд соглашений и в других перспективных сферах сотрудничества – в частности, в образовании.

– Британская система науки и образования всегда выделялась своей привлекательностью для наших студентов и ученых. Например, в текущем году в Лондоне были подписаны сог­лашения по партнерской и двудипломной программе между университетами Нархоз и Queen’s. Соглас­но договореннос­тям колледжа Primus Capital и Ardingly, в Казахстане также есть планы по открытию двух международных школ. Сегодня в Оксфордском университете будет подписан меморандум об открытии курсов казахского языка, – сообщил Мурат Нуртлеу.

По его словам, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева по изу­чению нашей истории и культурного наследия запущен ряд инициатив.

– Например, в библиотеках британских университетов Окс­форд и Манчестер, а также в Национальном музее обнаружены важные рукописи и книги, относящиеся к истории казахского народа. Пять веков назад, в 1562 году, была опубликована карта британского дип­ломата Энтони Дженкинсона «Казахия», – отметил министр.

Как отметил в свою очередь Дэвид Кэмерон, за последние 11 лет Казахстан и Великобритания достигли большого прогрес­са в развитии двусторонних отношений.

– Я отмечаю огромный прогресс, который достигнут Казахстаном. Мы начали наш стратегический диалог много лет назад и сегодня подписали Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, – сказал Дэвид Кэмерон.

Он объявил, что Велико­британия планирует в два раза увеличить бюджет и финансирование стипендии Chevening для казахстанских студентов для получения образования в Великобритании.

– Великобритания была одним из первых инвесторов в Казахстане. У нас есть большие коллаборации в нефтегазовой сфере. Мы являемся одними из ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Думаю, сотрудничество расширится. Сегодня мы подписали соглашение о критическом сырье и будем приглашать великобританские горнодобывающие компании для работы в этой сфере в Казахстане, – сообщил Дэвид Кэмерон.

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании также сделал комментарий по поводу своего турне по респуб­ликам Центральной Азии, которые он посещает на этой неделе.

– Мы здесь потому, что считаем, что у вас должна быть возможность выбирать парт­нерство с нами таким образом, который бы позитивно отражался и на нашей общей безопасности, и на нашем общем процветании, – отметил Дэвид Кэмерон. – Как мы отмечали, вы находитесь в жизненно важном регионе, соседствующем с Россией, Китаем, Ираном и Афганистаном. Здесь много глобальных вызовов, о которых мы говорили. И для нас важно, чтобы Великобритания была здесь и говорила бы, что она хочет быть вашим партнером в развитии образования, партнером в борьбе с изменением климата, партнером в развитии бизнеса, партнером в предоставлении молодежи новых возможностей для самореализации в вашей стране. И мы не просим вас выбирать между нами и какой-то другой державой. Мы говорим: мы здесь для того, чтобы у вас был выбор. И именно в таком духе мы проводим эти встречи. И конечно же, в случае с Казахстаном, который я посетил 11 лет назад, очень много было сделано в этой повестке дня, но я убежден, что все лучшее еще впереди.

#переговоры #МИД #Великобратания

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