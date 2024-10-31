Казахстан и Вьетнам будут передавать друг другу осужденных

Международное сотрудничество , Сенат
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, его целью является укрепление правового сотрудничества между двумя государствами и содействие реинтеграции в общество осужденных для отбывания ими наказания в государстве, гражданами которого они являются.

Задачей закона является ратификация Договора между Республикой Казахстан и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче осужденных лиц, совершенного в городе Ханой 21 августа 2023 года. Договор регламентирует условия и порядок передачи осужденных, важным аспектом которых является требование получения письменного согласия от осужденного или его законного представителя. Это согласие должно быть добровольным и осознанным, что подтверждается заявлением, обеспечивающим осужденному понимание правовых последствий передачи.

«Кроме того, в договоре установлены следующие условия для передачи осужденного: осужденное лицо должно быть гражданином одной из двух стран, деяние, за которое он был осужден, должно признаваться преступлением в обеих странах, во время, когда получен запрос о передаче, приговор, вынесенный в отношении осужденного лица, вступил в законную силу и период времени, подлежащий отбытию осужденным лицом, составляет не менее одного года, приговор в отношении осужденного лица вступил в силу и в Передающей Стороне не имеется других уголовных процедур в отношении данного лица, имеется письменное согласие осужденного лица или его законного представителя при невозможности самим осужденным лицом дать согласие на передачу в силу возраста, физического или психического состояния и др», - говорится в заключении.

Договор определяет основания для отказа в передаче осужденного, включая угрозу национальной безопасности или осуществление на территории передающей стороны гражданских или административных процессов. Каждая сторона сохраняет право на самостоятельное решение о передаче, и любое решение должно быть мотивированным.

Договор регламентирует перечень документов, которые в случае поступления запроса одной Стороны о передаче, Передающая Сторона предоставляет Принимающей Стороне, а также процедуру исполнения Договора.

В договоре также предусмотрены нормы, регулирующие расходы, связанные с его исполнением, порядок урегулирования разногласий между сторонами, связанные с толкованием или применением Договора.

Договор предусматривает возможность внесения изменений и дополнений в него, а также порядок его вступления в силу и прекращения.

«Ратификация Договора повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам передачи осужденных лиц и будет способствовать укреплению двусторонних отношений», - говорится в заключении.

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