Инновационные сорта вьетнамского риса выведут в Казахстане

Несколько сортов риса, пригодных для возделывания в Кызылординской области, получила казахстанская делегация Минсельхоза в подарок от вьетнамских партнеров.

пресс-служба Министерства сельского хозяйства РК

Казахстан и Вьетнам договорились о сотрудничестве по развитию рисоводства, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Первое заседание казахстанско-вьетнамского подкомитета по вопросам сотрудничества в области сельского хозяйства состоялось в городе Ханое.

Казахстанскую делегацию представил вице-министр сельского хозяйства Ербол Тасжуреков.

Сообщается, что стороны обсудили перспективы развития казахстанско-вьетнамского взаимодействия в агропромышленном секторе, обменялись мнениями о возможностях расширения двустороннего сотрудничества.

В частности, Казахстан и Вьетнам договорились обменяться ветеринарными и фитосанитарными требованиями при экспорте/импорте товаров и системами контроля за безопасностью производимой продукции.

Казахстанская делегация посетила головной офис крупнейшей компании Thai Binh Seed, специализирующейся на возделывании передовых сортов риса.

«На встрече с генеральным директором компании Чан Ман Бао поднят вопрос кооперации научно-исследовательских институтов Казахстана и Вьетнама по культивированию риса и кукурузы, экспериментального выведения инновационных сортов данных культур в условиях климатической зоны Казахстана. В контексте установленного сотрудничества вьетнамская компания передала 6 сортов риса, подходящих к возделыванию на территории Кызылординской области с учетом свойств почвы и климатической зоны», – сообщили в Минсельхозе РК.