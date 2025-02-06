Казахстан начнет поставлять мясо КРС в Грузию

Международное сотрудничество,Транспорт,Сельское хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Экспорт казахстанской продукции АПК в Грузию вырос за год на 12,3%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров заявил о высоком интересе в расширении двустороннего сотрудничества с Грузией в сфере агропромышленного комплекса и увеличении поставок казахстанской продукции, сообщает Kazpravda.kz

По словам министра, в 2024 году объем экспорта составил $71 млн, что на 12,3% больше по сравнению с прошлым годом. Начали поставлять зерно, пшеницу, мучные и кондитерские изделия. Казахстан также начнет поставлять в Грузию мясо крупного рогатого скота.

«21 января согласовали ветеринарный сертификат на поставку мяса КРС. Охлажденного, свежего и также живого скота. В принципе, в данном направлении будем работать, увеличивать поставку, активизировать», – подчеркнул министр.

В ближайшее время планируется поездка в Грузию для встречи с министром сельского хозяйства и дальнейшей проработки совместных проектов.

Кроме того, по итогам 2024 года объем грузоперевозок по железной дороге Казахстана в Грузию составил 4,7 млн тонн, что на 32% больше по сравнению с 2023 годом.

В то же время автоперевозки также показали рост на 17%, достигнув 42 тыс. тонн. Об этом по итогам переговоров премьер-министров Казахстана и Грузии сообщил министр транспорта РК Марат Карабаев.

Важным шагом в укреплении транспортных связей стал старт строительства казахстанского терминала в грузинском порту Поти. Терминал мощностью 120 тыс. контейнеров в год, инвестированный частным казахстанским бизнесом на сумму $30 млн, планируется завершить в апреле 2025 года.

Кроме того, все казахстанские авиакомпании продолжают регулярные пассажирские перевозки в Грузию. На сегодня количество рейсов составляет 15, а в туристический сезон число рейсов может превышать 40.

«В сфере транспорта и логистики между Казахстаном и Грузией взаимоотношения развиваются достаточно активными темпами. Тому подтверждением является рост грузоперевозок. Железнодорожным направлением по итогам 2024 года объем грузов составил 4,7 млн тонн. По сравнению с 2023 годом рост - на 32%. В автоперевозках у нас также положительное сальдо - 17% рост. Общий объем - 42 тыс. тонн груза. Сейчас все казахстанские авиакомпании осуществляют регулярные пассажирские перевозки в Грузию. Количество рейсов – 15. В туристический сезон количество рейсов будет свыше 40», –отметил Марат Карабаев.

 

#экспорт #АПК #КРС #мясо #Грузия #поставки

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