Казахстан начнет поставлять мясо КРС в Грузию

Экспорт казахстанской продукции АПК в Грузию вырос за год на 12,3%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров заявил о высоком интересе в расширении двустороннего сотрудничества с Грузией в сфере агропромышленного комплекса и увеличении поставок казахстанской продукции, сообщает Kazpravda.kz

По словам министра, в 2024 году объем экспорта составил $71 млн, что на 12,3% больше по сравнению с прошлым годом. Начали поставлять зерно, пшеницу, мучные и кондитерские изделия. Казахстан также начнет поставлять в Грузию мясо крупного рогатого скота.

«21 января согласовали ветеринарный сертификат на поставку мяса КРС. Охлажденного, свежего и также живого скота. В принципе, в данном направлении будем работать, увеличивать поставку, активизировать», – подчеркнул министр.

В ближайшее время планируется поездка в Грузию для встречи с министром сельского хозяйства и дальнейшей проработки совместных проектов.

Кроме того, по итогам 2024 года объем грузоперевозок по железной дороге Казахстана в Грузию составил 4,7 млн тонн, что на 32% больше по сравнению с 2023 годом.

В то же время автоперевозки также показали рост на 17%, достигнув 42 тыс. тонн. Об этом по итогам переговоров премьер-министров Казахстана и Грузии сообщил министр транспорта РК Марат Карабаев.

Важным шагом в укреплении транспортных связей стал старт строительства казахстанского терминала в грузинском порту Поти. Терминал мощностью 120 тыс. контейнеров в год, инвестированный частным казахстанским бизнесом на сумму $30 млн, планируется завершить в апреле 2025 года.

Кроме того, все казахстанские авиакомпании продолжают регулярные пассажирские перевозки в Грузию. На сегодня количество рейсов составляет 15, а в туристический сезон число рейсов может превышать 40.