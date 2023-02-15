Казахстан направит 55 тонн гуманитарной помощи Турции

В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева Казахстан окажет дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Данный вопрос обсужден на заседании правительственной комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.

Гуманитарная помощь включает предметы одежды (теплые куртки и брюки), зимние палатки, металлические кровати, постельные принадлежности и другие вещи первой необходимости общим весом порядка 55 тонн.

Грузы будут отправлены авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.

Поддержка Казахстана направлена на помощь Турции в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших страну в начале февраля текущего года.

Напомним, 2 мощных землетрясения (магнитудами 7,7 и 7,6) с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш привели 6 февраля к масштабным разрушениям в 10 провинциях Турции. Землетрясения в Турции были зафиксированы в последующие дни.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В соответствии с поручением главы государства Казахстан выделил 1 млн долларов в качестве гуманитарной помощи Турецкой Республике. 14 февраля Касым-Жомарт Токаев поручил направить дополнительную гуманитарную помощь Турции.

7 февраля Казахстан направил своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. 8 февраля сюда отправился второй эшелон казахстанских спасателей. Общее количество казахстанских спасателей, задействованных в Турции, составляет 100 человек.