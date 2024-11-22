Казахстан одобрил соглашение с Сан-Марино об освобождении от визовых требований

Международное сотрудничество
64
Венера Баталова
корреспондент

Постановлением правительства от 12 ноября 2024 года утверждено Соглашение между правительствами Казахстана и Сан-Марино о взаимном освобождении от визовых требований, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как указано в документе, владельцы действительных проездных документов освобождаются от визовых требований для однократного или многократного въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 90 дней в течение каждого периода в 180 дней с момента первого въезда, без ущерба для обязательств, вытекающих из Шенгенского соглашения в отношении многократного въезда на территорию/выезда из территории одной из договаривающихся сторон этого Шенгенского соглашения.

Для граждан Казахстана указанный срок в 90 дней начинается с даты первого въезда в Шенгенскую зону.

Действительными проездными документами Казахстана являются:

- паспорт гражданина РК;

- дипломатический паспорт РК;

- служебный паспорт РК.

Действительными проездными документами Сан-Марино являются:

- паспорт гражданина Республики Сан-Марино;

- дипломатический паспорт Республики Сан-Марино;

- служебный паспорт Республики Сан-Марино.

Предусматривается, что граждане, намеревающиеся остаться на территории государства другой стороны на период, превышающий 90 дней, получают соответствующую визу перед въездом на территорию государства другой стороны, включая разрешение, предусмотренное внутренним законодательством государства пребывания.

При этом соответствующие правила Шенгенского соглашения будут соблюдаться касательно въезда в Республику Сан-Марино.

Соглашение совершено в Сан-Марино 8 ноября 2023 года в двух экземплярах каждый, на казахском, русском, итальянском и английском языках, причем все тексты являются равно аутентичными.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

#соглашение #виза #Сан-Марино

Популярное

Все
Дорога всегда прокормит
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Что нужно молодым ученым для реализации потенциала?
Ученые NU разработали качественный онлайн-переводчик
За силу духа
Воплощают на деле бизнес-идеи
«Горит пятно простого кумача над обгорелым куполом Рейхстага...»
К числу пассажиров аэропорта Алматы добавился ноль
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
URKER: история успеха
Обучение через игру внедряет креативный педагог
Друзья-казахи называют его Серикбай
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Не надо усложнять!
Жизнь на грани невозможного
Закон Республики Казахстан
Родом из Казахстана
Через Запад на Восток…
Начался сезон лавин
Приоритетной задачей остается исполнение социальных обязательств
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Какой будет погода этой зимой в Казахстане
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Кызылординский рис: от поля до стола
Общественный контроль не помешает
Год большой работы и серьезных наград
Дружба – мотив серьезный
Эволюционирует «ныряющая» нить
Майк Тайсон ударил Джейка Пола на финальной дуэли взглядов
АПК должен стать одним из основных драйверов экономического роста
Полный текст выступления президента на первом Форуме работников сельского хозяйства
Ерлан Карин встретился с делегацией Вьетнама
Спрос на автогаз превышает предложение
Путешествие длиною в жизнь
Токаев назначил ряд послов
Миссия – создавать учебники
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Ашимбаев выступил на 57-м пленарном заседании Межпарламентс…
Создание инвестфонда обсудил президент с премьером Венгрии
Десять документов подписали Казахстан и Сербия
Подписан меморандум между судебной администрацией Казахстан…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]