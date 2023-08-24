Казахстан переходит на новую модель управления наукой – Смаилов

Правительство, Образование
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Сегодня в Астане прошел Форум науки и высшего образования-2023: «Развитие человеческого капитала как основа экономического роста страны», организованный Министерством науки и высшего образования Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы кабмина.

Фото: primeminister.kz

Форум объединил работников образования и науки, представителей вузов и НИИ, членов общественного совета, молодых ученых и студентов, зарубежных и отечественных экспертов.

Пленарное заседание форума открыл премьер-министр РК Алихан Смаилов с приветственным видеообращением к участникам мероприятия, подчеркнув важность развития высшего образования и науки для достижения экономического роста страны. 

«Как известно, вопросы развития науки и высшего образования находятся под пристальным вниманием главы государства. Также перед нами стоит задача перезагрузки отрасли науки. В этом направлении мы начали переход на новую модель управления наукой», – сказал он.

Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова отметила значимость высшего образования и науки для инновационного развития страны и повышения профессиональных навыков молодежи страны. 

«Правительством страны приняты меры по развитию высшего образования и науки, а также решению отдельных проблем и ключевых задач, исходящих из поручений главы государства. Мы открываем филиалы ведущих зарубежных вузов. Это направлено на повышение качества образования, трансфера знаний и повышение конкурентоспособности высшего образования страны», – отметила спикер. 

Важность сотрудничества между различными университетами и научно-исследовательскими институтами озвучил министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек. Он также привел примеры успешных проектов, получивших широкое признание в мире.

«Общий бюджет науки на 2023-2025 годы вырос в 3,5 раза и составил 643 млрд тенге. В рамках реализации поручений главы государства проведена работа по повышению статуса ученых и укреплению кадрового потенциала. В 2 раза увеличена зарплата ученых. Средняя – 257 тысяч тенге, максимальная – 1,5 млн тенге. В рамках совершенствования законодательства и дебюрократизации науки создан Национальный совет по науке и технологиям с учетом международного опыта, приняты отраслевые дорожные карты научно-технологического развития по стратегическим направлениям экономики», – сообщил министр.

Также на форуме выступили заместитель проректора (академическое руководство) Heriot-Watt University Tadhg O’donovan, президент Университета De Montfort в Казахстане Sakina Zafar, вице-президент Национальной Академии наук при президенте РК Аскар Джумадильдаев и другие.

Форум высшего образования и науки является важным событием в образовательной сфере Казахстана. Он предоставляет возможность для диалога, обмена опытом и разработки новых стратегий развития. Представленные на форуме идеи и предложения будут способствовать укреплению позиций Казахстана в области высшего образования и науки. 

#Смаилов #премьер-министр #Образование #наука #форум

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