Фото: primeminister.kz
Международное сотрудничество , Правительство
Казахстан планирует почти вдвое увеличить товарооборот с Таджикистаном

На полях Второго регионального саммита по Целям устойчивого развития «За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии» Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел двусторонние встречи с главами правительств Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Так, на встрече с Премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым обсуждены вопросы промышленной кооперации, сотрудничество в сельском хозяйстве и транзитно-транспортном секторе, а также взаимодействие в сфере водных ресурсов.

Было отмечено, что по итогам 2021 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 33% до $4,3 млн, а за 4 месяца текущего года – уже на 24,5% до $1,4 млрд.

«Реализация обозначенной президентами двух стран задачи по увеличению объема взаимной торговли до $10 млрд требует комплексного подхода. Казахстан и Узбекистан обладают достаточным экономическим потенциалом для этого. Считаю, что наши регулярные встречи будут способствовать поднятию казахстанско-узбекских отношений на новый уровень», — сказал Алихан Смаилов.

В рамках встречи с председателем Кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая торговлю и инвестиции, взаимодействие в аграрном секторе и водно-энергетической сфере.

«Кыргызстан для нас является одним из основных политических и экономических партнеров в регионе. Сегодня отношения между нашими странами успешно развиваются по всем направлениям», — подчеркнул Алихан Смаилов.

В ходе переговоров была также отмечена необходимость нарастить усилия для достижения намеченных целей во взаимной торговле – сохранения положительной динамики и увеличения товарооборота.

На встрече с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, создания совместных предприятий в АПК, а также взаимодействие в промышленности и водной сфере.

Алихан Смаилов отметил, что Казахстан придает особое внимание дальнейшему всестороннему наращиванию сотрудничества с Таджикистаном.

«Правительствами наших стран успешно выполняются поставленные задачи. Благодаря совместным мерам в 2021 году объем товарооборота между нашими странами вырос в 1,5 раза и достиг $1,1 млрд. Теперь перед нами стоит цель довести этот показатель до $2 млрд. Убежден, что все необходимые ресурсы для этого у нас имеются», — подчеркнул Премьер-министр РК.

Отметим, 16 июня в Алматы начал работу второй региональной Саммит по Целям в области устойчивого развития «За пределами COVID – на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии». Саммит организован Правительством РК в партнерстве с Программой развития ООН в Казахстане при финансовой поддержке Европейского Союза и Азиатского Банка развития.

Популярное

Все
Почему Жетысу не может спасти Казахстан от сахарного кризиса
Секретные материалы казахстанских недропользователей
Духовная сила Улытау
Санкционный рикошет бьет по казахстанским компаниям
Тепловоз разрезал пополам женщину в Риддере
Чем дефицит воды грозит Казахстану и как с ним бороться
Ситуация вокруг дефицита сахара заметно накалилась в Жамбылской области
Дикорастущая польза
Требует пересмотра
С 1 августа Костанайской области отключат газ
Мастер исторических образов
Юбилейная сессия
Айболит летит на помощь
В Усть-Каменогорске сахар есть, но цены на него «кусаются»
Как живут страны за пределами "мира изобилия"
Туркестанской области 4 года. Как изменился регион за это время?
Первое заседание Национального курултая, которое состоится в Улытау сегодня, должно стать знаковым
Как новые реформы отразятся на молодых казахстанцах – интервью с проректором ЕНУ им. Гумилева
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане
Пластик добрался до Антарктиды
Шура спел на улице в Нур-Султане
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Все мы родом из детства
А что дальше? Эксперты обсудили будущее Казахстана после референдума
Что делать, чтобы весной в Алматы вместе со снегом не сходил и асфальт
Спасатели фактически не контролируют работу лифтов в Казахстане
Основные стратегические цели Казахстана назвал Касым-Жомарт Токаев
Два новых министерства появились в Казахстане
День рождения Пушкина отметили в Казахстане
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Асхат Аймагамбетов высказался о своём назначении
Первый в этом году случай опаснейшего заболевания зарегистрирован в Кызылординской области
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Что происходит с "дочками" российских банков в Казахстане, рассказала глава АРРФР
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Повлияло ли льготное кредитование на стоимость автомобилей, ответил эксперт

Читайте также

Международное сотрудничество , Политика
Алихан Смаилов встретился с заместителем Генсекретаря ООН
Правительство , Общество
Пилотный проект по внедрению приемных профессиональных семе…
Международное сотрудничество
Алихан Смаилов призвал страны Центральной Азии укреплять и …
Правительство , Экономика
Снижение доли на рынке одного из операторов сотовой связи р…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]