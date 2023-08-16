Казахстан подал заявку на проведение чемпионата Европы по футболу

Ответ по этому вопросу ожидается уже в сентябре этого года.

Фото пресс-службы КФФ

Казахстаном подана заявка на проведение юношеского чемпионата Европы до 19 лет в 2026/27 годах с предложением организовать турнир в двух городах – Алматы и Шымкент. Об этом сообщил президент Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов в интервью пресс-службе КФФ, передает Kazpravda.kz.

По его словам, ответ по этому вопросу ожидается уже в сентябре этого года.

Как отметил Барменкулов, судя по последним достижениям, перспективы сотрудничества КФФ с ФИФА и УЕФА представляются весьма обещающими.

"В 2022 году УЕФА уже доверил Казахстану проведение матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2022/23 среди девушек до 19 лет, который успешно прошел в Алматы. Это подтверждает нашу способность к качественной организации международных мероприятий", - подчеркнул президент Казахстанской федерации футбола.