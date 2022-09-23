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Спорт , Хоккей
Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею

Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2027 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) получила письма-заявки на проведение чемпионата мира по хоккею 2027 года от трех стран в алфавитном порядке: Германии, Казахстана и Норвегии.

Германия подает заявку на чемпионат мира 2027 года, места проведения которого будут объявлены позже после окончания процесса национальных торгов. Германия 8 раз принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой с 1930 года.

Казахстан никогда раньше не принимал чемпионат мира по хоккею с шайбой на высшем уровне, но в его заявке есть два крупных объекта: «Барыс Арена» на 11 400 мест в Астане и «Алматы Арена» на 12 500 мест в Алматы.

«Барыс Арена» является домашней площадкой для команды КХЛ «Барыс Астана» и принимала чемпионат мира по хоккею с шайбой 2019 года, дивизион I, группа А.

На этом мероприятии казахстанская команда вышла в высший дивизион и с тех пор остается там.

«Алматы Арена» была открыта к Зимней универсиаде 2017 года, где проходили хоккейные турниры.

Норвегия стремится провести свой третий чемпионат мира по хоккею на высшем уровне на домашнем льду после проведения в Осло в 1958 году и в Лиллехаммере, Осло и Хамаре в 1999 году. Заявка на 2027 год запланирована в новых местах и сооружениях. Норвежская ассоциация хоккея с шайбой работает над деталями предложения с Берумом и Тронхеймом в качестве городов.

3 кандидата теперь будут работать над подробным планом тендерного проекта в ближайшие месяцы, после чего состоятся презентация тендерного предложения в штаб-квартире ИИХФ и посещение объекта.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2027 года будет назначен на ежегодном конгрессе ИИХФ 2023 года в Тампере, Финляндия, в конце мая 2023 года.

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