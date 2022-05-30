Казахстан попал в одну группу с Канадой и США на ЧМ по хоккею

Стало известно, в какой группе выступит сборная Казахстана на чемпионате мира по хоккею 2023 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

ЧМ-2023 пройдет c 12 по 28 мая в Риге (Латвия) и Тампере (Финляндия).

Группу А составят Финляндия, Швеция, Чехия, Германия, Дания, Франция, Австрия и Венгрия.

В группу В попали Канада, США, Швейцария, Словакия, Латвия, Норвегия, Казахстан и Словения.

Сборные России и Беларуси отстранили от участия на ЧМ-2023.

Напомним, что чемпионами мира 2022 года стали хоккеисты сборной Финляндии, а бронзу завоевала Чехия.