Казахстан принимает участие в 41-й Министерской сессии COMCEC

Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Ее участники обсудили экспортные стратегии и новые вызовы

Фото: МТИ РК

В эти дни в Стамбуле проходит 41-я Министерская сессия Постоянного комитета по экономическому и коммерческому сотрудничеству Организации Исламского Сотрудничества (COMCEC), сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Мероприятие посвящено теме разработки и совершенствованию экспортных стратегий в странах-членах ОИС – Организации Исламского Сотрудничества. COMCEC в свою очередь является ключевой многосторонней платформой исламского мира для обсуждения экономических проблем, выработки совместных политик и реализации проектов, направленных на экономическое сближение и развитие государств ОИС. Участниками COMCEC являются 57 стран.

Казахстанскую делегацию возглавляет вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова. Иностранные делегаты обсудили Доклад COMCEC, посвященный опыту стран ОИС в разработке эффективных экспортных стратегий. Кроме того, состоялся обмен мнениями касательно вызовов, стоящих перед странами-участницами ОИС при продвижении экспорта на внешние рынки. Участники встречи особо отметили важность наращивания торговли между членами ОИС в текущих условиях геополитической и экономической турбулентности.

В рамках сессии Жанель Кушукова также провела двустороннюю встречу с генеральным директором Центра статистических, экономических и социальных исследований и обучения для исламских стран (SESRIC) Зехрой Зюмрют Сельчук. Стороны обсудили возможные направления сотрудничества между Министерством торговли и интеграции РК и SESRIC, в частности, организацию тренингов для сотрудников казахстанского ведомства и представителей отечественного бизнеса.

