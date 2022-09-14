Казахстан присоединяется к учреждению Института глобального зеленого роста

Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения об учреждении Института глобального зеленого роста, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечается в заключении к законопроекту, Соглашение совершено в Рио-де-Жанейро 20 июня 2012 года. Основной целью Института глобального зеленого роста является предоставление государствам-членам инструментов по развитию зеленой низкоуглеродной экономики, построению институционального развития и привлечению инвесторов для реализации «зеленых» проектов.

Институт будет содействовать устойчивому развитию развивающихся стран и стран с переходной экономикой путем поддержки и распространения новой парадигмы экономического роста, ориентации на ключевые аспекты экономических показателей и устойчивости, сокращения бедности, создания рабочих мест и социальной интеграции; обеспечения экологической устойчивости; создания и улучшения экономических, экологических и социальных условий на основе партнерских отношений между развитыми и развивающими странами, а также государственным и частным сектором.

Для достижения своих целей Институт оказывает поддержку в области разработки и реализации планов зеленого роста на национальном, областном или местном уровне; проводит исследования в целях продвижения теории и практики зеленого роста; содействует государственно-частному сотрудничеству в целях создания благоприятных условий для инвестирования, инноваций, производства и потребления при эффективном использовании ресурсов.

«Для поддержки своей деятельности Институт имеет Ассамблею, Совет, Консультативный комитет, Секретариат, а также может создавать филиалы или другие вспомогательные органы. Финансовая стабильность Института осуществляется за счет добровольных взносов членов и неправительственных источников, продажи публикаций, процентного дохода от трастов, а также из любых других источников в соответствии с финансовыми правилами, которые будут приняты Ассамблеей на основе консенсуса. Институт может пользоваться привилегиями и иммунитетами в том государстве-члене, в котором он находится. Такие привилегии и иммунитеты указываются в отдельном Соглашении», - говорится в заключении.