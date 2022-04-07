Сенат на пленарном заседании ратифицировал Конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отмечалось ранее, 7 августа 2019 года Республика Казахстан подписала Конвенцию Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 2 августа 2019 года.

Конвенция вступила в силу 12 сентября 2020 года. Конвенцию подписали 55 стран, такие как Китай, США, Корея, Индия и другие. Из них Конвенцию ратифицировали 7 стран (Сингапур, Эквадор, Фиджи, Гондурас, Катар, Саудовская Аравия, Турция) и одна страна утвердила (Беларусь).

«Ратификация Конвенции позволит укрепить договорно-правовую базу по урегулированию международных споров, возникающих в контексте международных коммерческих отношений, посредством медиации, а также укрепить позицию государства в области права международной торговли и будет приветствоваться деловыми кругами и иностранными инвесторами», - говорится в заключении к документу.