Казахстан ратифицировал протокол о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении ВТО

Ожидается, что принятие обязательного для всех членов ВТО протокола положительно отразится на имидже РК

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений в Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (Соглашение по рыболовным субсидиям)», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Документ нацелен на обеспечение сохранения рыбных ресурсов путем ограничения предоставления субсидий, способствующих незаконному, несообщаемому и нерегулируе­мому промыслу.

Предполагается, что принятие обязательного для всех членов ВТО протокола положительно отразится на имидже Казахстана, как страны с многосторонними торговыми связями.

Текст закона публикуется в печати.