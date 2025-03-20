Казахстан ратифицировал соглашение о противодействии коррупции в СНГ со своей оговоркой

Международное сотрудничество,Сенат
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии коррупции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, целью Соглашения является повышение эффективности национальных усилий и сотрудничества в сфере противодействия коррупции.

Основными задачами сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии коррупции являются выработка и реализация согласованной политики, совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга, совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства, объединение усилий для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений и др.

Соглашение определяет основные направления и формы сотрудничества, которые предусматривают оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях; осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции; задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления; обеспечение правовой защиты и поддержки физических лиц и организаций, участвующих в противодействии коррупции.

Наряду с этим, Соглашение предусматривает проведение скоординированных и согласованных оперативно-розыскных, оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций в сфере противодействия коррупционным преступлениям, создание и использование информационных систем в сфере противодействия коррупции, а также иные формы сотрудничества.

Между тем, Казахстан подписал Соглашение с оговоркой, согласно которой информацию из автоматизированных информационных, справочных систем и банков данных в Казахстане антикоррупционное агентство, как компетентный орган по Соглашению, будет получать только в строгом соответствии с требованиями действующего национального законодательства, а именно только в рамках возбужденных уголовных дел и при строгом соблюдении банковской, налоговой и коммерческой тайн.

Казахстан также вправе иметь в национальном законодательстве свой перечень коррупционных преступлений, отличный от перечня, содержащегося в Соглашении.

«Ожидаемым результатом от ратификации Соглашения является обеспечение функционирования дополнительного международного правового инструмента по возврату Республике Казахстан незаконно приобретенных и выведенных активов», - отмечено в заключении.

#Сенат #соглашение #СНГ #коррупция

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