Казахстан ратифицировал соглашение об обмене биологическим материалом в странах СНГ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения об обмене биологическим материалом между странами СНГ, передает корреспондент Kazpravda.kz

Целью закона является ратификация Соглашения об обмене биологическим материалом, подписанное 20 мая 2022 года в Минске.

Как отмечается в заключении к документу, соглашение направлено на предотвращение распространения инфекционных заболеваний животных, совершенствование лабораторной диагностики особо опасных заболеваний, а также на пополнение национальных коллекций микроорганизмов (штаммов) и защиту территорий государств-участников соглашения от эпизоотий.

Данным международным документом предусматривается проведение лабораторных исследований биологического материала в аккредитованных и референтных лабораториях (центрах), которые будут учитывать эпизоотическую ситуацию и научные интересы сторон. Отбор, упаковка и транспортировка материала будут осуществляться в соответствии с международными стандартами, в том числе рекомендациями Всемирной организации по охране здоровья животных.

В соответствии с соглашением биоматериал будет использован получателем в его лаборатории с соответствующей системой защиты (биобезопасности) исключительно с целью проведения диагностических, мониторинговых и/или научно- исследовательских работ.

По завершении любых исследований получатель обязуется информировать поставщика о результатах проведения этих исследований.