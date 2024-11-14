Казахстан ратифицировал соглашение с Катаром о военном сотрудничестве

Международное сотрудничество , Сенат , Армия
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Уполномоченные органы создадут совместную рабочую группу из представителей, уполномоченных определять, организовывать и координировать деятельность сторон

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сенат на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о военном сотрудничестве, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отмечается в заключении к документу, закон направлен на ратификацию Соглашения о военном сотрудничестве между правительствами Казахстана и Катара, совершенного в Дохе 12 декабря 2023 года.

Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества в области военного образования и подготовки военнослужащих, военной медицины, военной науки, культурных и спортивных мероприятий, консультаций по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира, боевой подготовки и иных сферах.

Нормы Соглашения предусматривают определение области и форм военного сотрудничества, установление механизма взаимодействия по координации военного сотрудничества Сторон, регулирование вопросов транзита военного имущества, материально-технического обеспечения и финансирования, использования воздушного пространства и военных полигонов, проведения языковой подготовки.

«Соглашение заключено сроком на 5 лет и автоматически продлевается на последующие пятилетия, если ни одна из сторон не позднее, чем за 6 месяцев до истечения текущего срока не уведомит другую сторону о своем намерении не продлевать его действие», - указано в заключении к документу.

#сотрудничество #Сенат #соглашение #Катар #военное

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