Казахстан стал третьим в чемпионате мира по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Досбол Балгабай завоевал бронзовую медаль чемпионата мира среди кадетов в Загребе, Хорватия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Казахстана.

Фото fdk.kz

В Загребе (Хорватия) продолжается чемпионат мира по дзюдо среди кадетов. В третий день чемпионата мира казахстанский дзюдоист Досбол Балгабай завоевал бронзовую медаль в весе до 81 кг. За бронзу чемпионата мира наш соотечественник боролся с Дистелем Константином из Германии.

Досбол Балгабай вышел на чемпионат мира со второго круга. В отборочном этапе он сначала победил японца, затем бразильца. В четвертьфинале он оказался сильнее грузинского дзюдоиста и вышел в полуфинал.

А в полуфинале он уступил Борису Рутовичу из Сербии, который стал чемпионом мира. Таким образом, казахстанский спортсмен получил возможность сразиться в утешительном финале.

По итогам третьего дня чемпионата мира сборная Казахстана находится на третьем месте в общем медальном зачете. На данный момент в активе страны одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали.

Стоит отметить, что чемпионат мира среди кадетов продлится до 27 августа. В чемпионате мира принимают участие 576 юных мастеров татами из 64 стран.