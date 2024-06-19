Казахстан станет участником Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации

Международное сотрудничество, Мажилис, Цифровизация
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал соглашение между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, соглашение направлено на развитие цифровизации в ключевых секторах экономики Азиатско-Тихоокеанского региона; увеличение казахстанского IT-экспорта; координацию реализации важнейших инициатив и проектов в сфере цифровизации, а также расширение сферы влияния Казахстана на региональном уровне.

«По данному законопроекту проведены заседание рабочей группы и расширенное заседание Комитета с участием представителей заинтересованных государственных органов», - говорится в заключении.

#казахстан #ООН #соглашение #конференция

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