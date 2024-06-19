Казахстан станет участником Азиатско-Тихоокеанской конференции по цифровой инклюзии и трансформации

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал соглашение между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, соглашение направлено на развитие цифровизации в ключевых секторах экономики Азиатско-Тихоокеанского региона; увеличение казахстанского IT-экспорта; координацию реализации важнейших инициатив и проектов в сфере цифровизации, а также расширение сферы влияния Казахстана на региональном уровне.