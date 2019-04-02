Казахстан установит пункты ветеринарного и фитосанитарного контроля вблизи границ со странами ЕАЭС

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С апреля 2019 года Казахстан начнет установку пунктов ветеринарного и фитосанитарного контроля вблизи границ с государствами-членами ЕАЭС. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"По аналогии с российскими пунктами предварительного уведомления, Казахстан с текущего месяца устанавливает 32 пункта ветеринарного и фитосанитарного контроля вблизи границ с государствами-членами ЕАЭС. Каждый пункт контроля технически оснащен для информационного взаимодействия с другими службами РК, а также с аналогичными службами государств-членов ЕАЭС. При каждом пункте контроля будет передвижная лаборатория для проведения экспресс-анализов и современная печь для уничтожения особо опасных грузов, в случае невозможности возврата или высокого риска заражения территории страны", – сообщил министр.
По его словам, осуществление контроля на данных пунктах требует взаимодействия нескольких государственных органов.
"Так, требуется содействие от пограничников и таможенников в оперативной передаче информации о прохождении товаров через границу, от автоинспекторов МВД и инспекторов транспортного контроля МИИР по остановке транспортных средств, в случае необходимости сопровождения возвращаемых грузов до границы. Это позволит эффективно контролировать импорт и транзит товаров, не допускать ввоз на территорию страны продукции, не соответствующей требованиям ветеринарной, фитосанитарной и пищевой безопасности, а также технических регламентов", – дополнил министр сельского хозяйства.
Сапархан Омаров проинформировал, что усиление контроля на границе поможет сохранить ранее достигнутые успехи в вопросах признания страны благополучной по особо опасным болезням, что в свою очередь позволит расширить географию экспорта и нарастить объемы экспорта казахстанской продукции.