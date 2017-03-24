​Казахстан – Узбекистан: новая страница отношений

Визит в Казахстан Президента Узбекистана и Нурсултан ­Назарбаев, и Шавкат Мирзиёев в ходе состоявшихся в Акорде переговоров не раз называли историческим. И дело не только в том, что это первое посещение новым узбекским лидером нашей страны (еще и в год 25-летия установления дипломатических отношений). Впечатляет результативность переговоров. Достигнутые в Астане договоренности и подписанные соглашения – это огромный шаг в развитии двустороннего взаимодействия государств, которые объединяет не только общая граница и культурно-исторические корни, но и продуктивное торгово-экономическое, политическое, гуманитарное сотрудничество.

Переговоры глав государств начались с беседы в узком составе. Приветствуя узбекского коллегу, Глава государства поздравил его с общим для наших стран праздником Наурыз, на дни которого пришелся визит, и подчеркнул, что Казахстан желает своему стратегическому партнеру и соседу процветания и благополучия.

Как отметил Нурсултан ­Назарбаев, основу казахстанско-узбекских взаимоотношений он закладывал вместе с первым Президентом Узбекистана Исламом Каримовым, и выразил надежду, что и с действующим руководством страны будет продолжена добрая традиция развития сотрудничества в духе братских отношений и взаимопомощи.

– В будущем мы рассчитываем на плодотворное взаимодействие в рамках двусторонних контактов. В настоящее время уже проделана определенная работа по углублению межгосударственного парт­нерства. В частности, отмечается резкий рост торгового оборота между нашими странами, увеличилась пропускная способность наших границ, поставляются новые виды продукции, – сказал Глава государства.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев поблагодарил Президента Казахстана за радушный прием.

– Во время визита в Самарканд в прошлом году вы сказали, что Казахстан с Узбекистаном всегда будут вместе. Эти слова послужили еще большему сближению двух стран, узбекский народ чувствует плечо настоящего друга и брата, – отметил Президент Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что отношения наших стран в настоящее время находятся на новом уровне развития, в том числе и в международной сфере. Он обратил внимание, что во многом благодаря авторитету Нурсултана Назарбаева Казахстан стал первой страной Центральной Азии, выбранной в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН. Президент РУ выразил уверенность, что наша страна на этом посту внесет существенный вклад в решение ситуации в Афганистане, и заверил, что начинания Казахстана в деле укрепления стабильности и безопасности будут поддержаны Узбекистаном.

В расширенном составе президенты продолжили обсуждать ключевые направления сотрудничества. Среди них экономика и торговля, инвестиции и энергетика, управление водными ресурсами, транспорт и логистика, безопасность, решение проблем Аральского моря, культурно-гуманитарная сфера и приграничное взаимодействие. Стороны обменялись мнениями по региональной и глобальной повестке дня.

Диалог двух лидеров подтвердил существующее между странами взаимопонимание и стремление к наращиванию партнерства.

– Общность истории, языка и традиций, соседство наших народов предопределили тесное казахстанско-узбекское взаимодействие в культурно-гуманитарной сфере. Особый характер нашим отношениям придают диаспоры, проживающие в Казахстане и Узбекистане. Они являются «живым мостом» между двумя странами. Наш курс на углубление дружбы и сотрудничества с вашей страной остается неизменным, – отметил, в частности, Президент Казахстана.

Торгово-экономическое сотрудничество между Астаной и Ташкентом Глава государства назвал стержнем двусторонних отношений. Он подчеркнул, что, несмотря на снижение конъюнктуры рыночных цен в 2016 году на 9%, в физическом выражении торговля между странами выросла на 16%. С момента предыдущей встречи Нурсултана Назарбаева и Шавката Мирзиёева в Самарканде существенно активизировались двусторонние контакты в сферах промышленности, бизнеса, энергетики, транспорта, а также космической и туристической отраслях. На сегодня в Казахстане представлено около 800 действующих предприятий с участием узбекского капитала.

Кстати, визит Президента Узбекистана сопровождался проведением масштабного бизнес-форума с участием более 500 предпринимателей двух стран. Деловую встречу такого масштаба наши страны проводят впервые, и эффект от нее ожидается внушительный. Делая заявление по итогам переговоров, Президент Казахстана обратил внимание, что для дальнейшей активизации двусторонних деловых контактов рассматриваются перспективы проведения межрегионального форума сотрудничества.

Особо Нурсултан Назарбаев затронул вопросы развития взаимодействия в транзитно-транс­портной сфере. К слову, накануне визита состоялся запуск скоростного железнодорожного поезда сообщением Алматы – Ташкент. Кроме того, открываются новые автобусные и авиарейсы.

– На переговорах мы предметно остановились на вопросах наращивания торгово-транзитного потенциала. Казахстан и Узбекистан должны эффективно использовать свои возможности в этой сфере, являющейся важным конкурентным преимуществом наших стран, – добавил Глава государства на брифинге.

Также Президент Казахстана поблагодарил Шавката Мирзиёева за принятие решения о полномасштабном участии Узбекистана в Международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017».

Подводя итоги переговоров, Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что страны в целом имеют общее видение и схожие оценки развития ситуации в мире, тесно координируют подходы к решению международных проблем.

В свою очередь Шавкат Мирзиёев выразил благодарность руководству Казахстана за доверительные и деловые переговоры, которые создают основу для развития межгосударственных отношений, и подчеркнул роль Нурсултана Назарбаева в укреплении дружбы народов двух государств.

– В ходе обсуждения вопросов расширения торгово-экономического сотрудничества мы пришли к общему мнению, что у нас есть все реальные предпосылки в ближайшей перспективе в разы увеличить объем товарооборота, расширить потенциал общих транспортно-коммуникационных систем и на поэтапной основе совместно решать стоящие перед нами задачи в рамках принятых соглашений о сотрудничестве, – отметил в заявлении для прессы Президент Узбекистана.

В этом контексте соответствующим министерствам и ведомствам двух стран поручено тщательно проработать вопросы дальнейшего наращивания объемов взаимной торговли и диверсификации ее структуры, активизации инвестиционного сотрудничества и кооперации на уровне бизнеса, формирования благоприятных условий для транзита внешнеторговых грузов. Огромную роль, как подчеркнул Шавкат Мирзиёев, в активизации двусторонних отношений призваны сыграть межпарламентские и межрегиональные связи.

За четверть века сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном было подписано свыше 100 соглашений в различных сферах, в том числе такие знаковые, как Договор о вечной дружбе и Договор о стратегическом партнерстве. Итогом прошедших в Астане переговоров стало важное пополнение этой договорно-правовой базы. Так, Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев подписали Совместную декларацию о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан.

Кроме того, в присутствии глав государств были подписаны четыре документа между правительствами Казахстана и Узбекистана – это Соглашение о межрегиональном сотрудничестве, Стратегия экономического сотрудничества на 2017–2019 годы, Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о международном автомобильном сообщении от 20 марта 2006 года. Кроме того, программу сотрудничества на 2017–2018 годы подписали министерства иностранных дел двух стран, а казахстанское и узбекское оборонные ведомства заключили соглашение о военном сотрудничестве.

Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев выразили удовлетворение итогами состоявшихся в Астане переговоров, которые, как подчеркивалось, прошли в открытой, искренней и доверительной обстановке.

– Считаю, что огромный успех этого визита открывает новый исторический этап взаимоотношений между двумя братскими народами, – подчеркнул Глава Казахстана.

…После завершения плодотворных переговоров Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев вместе осмотрели достопримечательности казахстанской столицы.

Так, в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» главы государств побывали на репетиции оперы «Кыз Жибек».

В ходе посещения Назарбаев Университета ознакомились с мастер-планом вуза, лабораторией автоматизации промышленности, исследовательскими проектами учебного заведения и физико-математической лабораторией. Шавкат Мирзиёев оставил запись в книге почетных гостей университета.

Далее, в рамках официального открытия ТРЦ MEGA Silk Way Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиёев осмотрели торгово-выставочные павильоны центра, а также увидели театральное мини-представление и акробатическое шоу призеров международного фестиваля в Монте-Карло артистов Cirque du Soleil.

В завершение осмотра достопримечательностей главы государств ознакомились с ходом строительства и макетом выставочного комплекса «Астана ЭКСПО-2017».