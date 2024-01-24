Казахстан входит в тройку ведущих торговых партнеров Башкортостана

Президент, Международное сотрудничество
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Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Башкортостан Радия Хабирова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства подчеркнул, что весомый вклад в двусторонние отношения Астаны и Москвы вносит межрегиональное взаимодействие, в котором Республика Башкортостан занимает особое место.

– Ваш визит имеет большое значение с точки зрения придания дополнительного импульса всесторонним взаимоотношениям между Казахстаном и Россией. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы диверсифицировать наши связи, будь это индустрия, агропромышленный комплекс или гуманитарная сфера, – сказал он.

Президент отметил успешную реализацию ряда соглашений, включая подписанную на уровне правительств Дорожную карту по сотрудничеству на 2023-2024 годы.

Касым-Жомарт Токаев позитивно оценил динамику товарооборота регионов Казахстана с Башкортостаном. Показатели торговли по итогам 11 месяцев 2023 года превысили 350 млн долларов. При этом Казахстан входит в тройку ведущих торговых партнеров Республики Башкортостан.

В свою очередь Радий Хабиров поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за традиционно теплый прием на казахской земле.

– Мы чувствуем Ваше внимание к развитию отношений между Башкортостаном и Казахстаном. Мы приехали с большой делегацией. За 2-3 года мы существенно увеличили объемы и товарооборота, и промышленной кооперации. Сегодня мы открыли форум «Казахстан – Башкортостан». Для нас Казахстан – главный партнер. Мы здесь чувствуем себя комфортно, – подчеркнул гость.

На встрече особое внимание было уделено активизации сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, промышленной и других сферах, представляющих взаимный интерес.

 

#Токаев #президент #встреча #Башкорторстан

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