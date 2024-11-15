Казахстан вошел в список стран с самым дешевым интернетом

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Минцифры, Казахстан занял 9-ое место в рейтинге Internet Accessibility Index от Money Super Market среди стран с самой низкой стоимостью 1 ГБ данных. Средняя цена интернета в Казахстане составляет всего 0,61 доллара за 1 ГБ.

В мировом контексте Казахстан опережает ряд стран: Россию (0,69 доллара); Турцию (0,79 доллара); Китай (0,90 доллара).

В целом страны Центральной Азии демонстрируют высокую доступность интернета, отметили в Минцифры.