Казахстан вошел в список стран с самым дешевым интернетом
72
Средняя цена интернета составляет 0,61 доллара за 1 ГБ, сообщает Kazpravda.kz
По данным Минцифры, Казахстан занял 9-ое место в рейтинге Internet Accessibility Index от Money Super Market среди стран с самой низкой стоимостью 1 ГБ данных. Средняя цена интернета в Казахстане составляет всего 0,61 доллара за 1 ГБ.
В мировом контексте Казахстан опережает ряд стран: Россию (0,69 доллара); Турцию (0,79 доллара); Китай (0,90 доллара).
В целом страны Центральной Азии демонстрируют высокую доступность интернета, отметили в Минцифры.