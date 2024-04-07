Казахстан впервые не будет представлен на Олимпиаде в тяжелой атлетике

Спорт
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Единственный шанс был у Сергея Петровича, который в итоге стал шестым, передает Kazpravda.kz

Фото: Vesti.kz

Это не позволило штангисту попасть в десятку лучших в своём весе в мировом рейтинге. Его 12-е место не даст право участвовать в Олимпиаде, сообщает Спорт Шрёдингера.

«На вопрос: "кто виноват?" есть однозначный ответ: наша система, заточенная на медали и фактически легитимизирующая приём допинга. Если почитать комментарии в пабликах в соцсетях, то Манеза, Ильин, Чиншанло и Подобедова (лишённые за допинговый обман медалей Олимпиад) для многих до сих пор спортивные герои», - отмечается в публикации.

#тяжелая атлетика #олимпиада #лицензия

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