Казахстан впервые не будет представлен на Олимпиаде в тяжелой атлетике
132
Единственный шанс был у Сергея Петровича, который в итоге стал шестым, передает Kazpravda.kz
Это не позволило штангисту попасть в десятку лучших в своём весе в мировом рейтинге. Его 12-е место не даст право участвовать в Олимпиаде, сообщает Спорт Шрёдингера.
«На вопрос: "кто виноват?" есть однозначный ответ: наша система, заточенная на медали и фактически легитимизирующая приём допинга. Если почитать комментарии в пабликах в соцсетях, то Манеза, Ильин, Чиншанло и Подобедова (лишённые за допинговый обман медалей Олимпиад) для многих до сих пор спортивные герои», - отмечается в публикации.