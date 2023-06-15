Казахстан временно запретил импорт авиатоплива из России

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С 14 июня по обращению Министерства энергетики РК введен конвенционный запрет на ввоз авиакеросина железнодорожным транспортом из Российской Федерации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АО "НК "Казахстан темир жолы".

Отмечается, что запрет будет действовать в течение месяца, при улучшении ситуации будет отменен.

"По данным уполномоченного органа, в связи с переизбытком импорта авиакеросина из Российской Федерации и отсутствием заявок на отгрузку от авиакомпаний и аэропортов, есть риск затоваривания резервуаров НПЗ и вынужденного снижения переработки сырья на трех НПЗ", - говорится в информации КТЖ.