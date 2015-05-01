Министерство иностранных дел РК опубликовало комментарий Посла по особым поручениям – официального представителя Министерства иностранных дел Республики Казахстан Алтая Абибуллаева, в котором выражены соболезнования народу Непала, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
"Казахстан выражает глубокие соболезнования Правительству и народу Непала в связи с гибелью тысяч людей в результате серии разрушительных землетрясений. Присоединяемся к словам сочувствия и поддержки, звучащим со всего мира. Благодарны правительствам Непала, Российской Федерации за заботу о гражданах Казахстана, оказавшихся в зоне бедствия, и их эвакуацию. В свою очередь заявляем, что Казахстан в ближайшее время окажет солидную помощь Непалу в сложившейся ситуации", – говорится в распространенном тексте.
Между тем в Непале остались еще 6 казахстанцев, сообщил в Twitter официальный представитель Министерства иностранных дел РК Алтай Абибуллаев.
"На сегодня из 20 граждан покинули Непал и направились в РК 14, 6 граждан далее остаются там", – написал в Twitter Абибуллаев.
Также он отметил, что наших граждан в Непале может быть еще больше.
Напомним, землетрясение магнитудой 7,9 произошло в Непале
25 апреля. Эпицентр располагался в 82 км к северо-западу от столицы Катманду. В воскресенье землетрясение продолжилось,
было зарегистрировано около 50 новых толчков. Число жертв уже превысило 6 тыс.
, пострадавших – более 11 тыс. человек.
В среду власти Непала объявили о трехдневном трауре. По оценке ООН, 8 млн человек в 39 районах страны в той или иной степени пострадали от землетрясения – это более четверти населения Непала.