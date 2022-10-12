Казахстан выступит в группе H

Во Франкфурте-на-Майне состоялась жеребьевка отборочного этапа Евро-2024.

Правила жеребьевки

Германия как хозяйка турнира участия в выборах команд по жребию не приняла, так как получила прямую путевку в финальную стадию чемпионата Европы. 53 сборные, посеянные согласно общему рейтингу Лиги наций УЕФА на сезон-2022⁄2023 (а не по рейтингу ФИФА), были распределены по семи корзинам. В ходе жеребьевки национальные команды разделились на 10 групп: семь по пять команд и три – по шесть. Кстати, что интересно: такие мощные команды, как Англия и действующий чемпион мира Франция, не были сеяными, хотя по мировому рейтингу от ФИФА (Международная федерация футбола) располагаются в топ-5 лучших команд планеты. Здесь можно сказать одно: у нас, в Европе, свои правила!

Сборные, занявшие первые мес­та, и обладатели вторых мест в группах войдут в финальную стадию Евро-2024. Обладатели трех последних из 24 путевок определятся в стыковых матчах, участники которых станут известны по итогам Лиги наций-2022⁄2023. Четыре сборные, которые пробились в финальную стадию Лиги наций и в июне 2023 года будут заняты в этом турнире, сыграют в отборе в группах из пяти команд.

Кстати, сборные из пяти пар, чьи государства находятся между собой в напряженных отношениях, разводились по разным группам: Армения⁄Азербайджан, Беларусь⁄Украина, Гибралтар⁄Испания, Косово⁄Босния и Герцеговина и Косово⁄Сербия.

Что касается сборной России, то она не примет участия в турнире. 28 февраля 2022 года все команды из этой страны были исключены из соревнований УЕФА. 15 июля данное решение было подтверждено Спортивным арбитражным судом.

А теперь представим итоги жеребьевки отбора Евро-2024.

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

Группа B: Нидерланды, Франция,­ Ирландия, Греция, Гибралтар.

Группа C: Италия, Англия,

Украина, Северная Македония, Мальта.

Группа D: Хорватия, Уэльс,

Армения, Турция, Латвия.

Группа E: Польша, Чехия,

Албания, Фареры, Молдавия.

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

Группа I: Швейцария, Израиль,­ Румыния, Косово, Беларусь,

Андорра.

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Время и место

Уже представлено и расписание матчей сборной Казахстана в отборочном цикле Евро-2024 по футболу, сообщает пресс-служба КФФ.

Итак, 23 марта в 20.00 по времени Астаны Казахстан дома сыграет вначале со Словенией, а 26-го примет у себя Данию (в 19.00). В ночь с 16 на 17 июня мы в гостях просто обязаны набирать очки в поединке с Сан-Марино, а в ночь с 19-го на 20-е померимся силами с Северной Ирландией (оба поединка начнутся в 00.45).

7 и 10 сентября наша национальная команда вновь будет выступать на своей арене – вначале против Финляндии (в 20.00), а потом и против Северной Ирландии (в 19.00). В ночь с 14 на 15 октября наша дружина сыграет на выезде против Дании, а в ночь с 17-го на 18-е продолжит турне по Европе поединком против Финляндии (оба поединка стартуют в 00.45). 17 ноября в 20.00 Казахстан перед своими болельщиками постарается положить на лопатки Сан-Марино, а в ночь с 20-го на 21-е завершит отборочный цикл в Словении поединком против местной национальной сборной.

Такие странные рейтинги

А теперь немного о раскладах в группе Н. Несомненно, все специалисты в нашем секстете главным исполнителем (а по-простому – фаворитом) считают национальную команду Дании. Скандинавы по состоянию на 6 октября 2022 года в рейтинге ФИФА занимают 10-е место, а вот в рейтинге УЕФА в последнее время скатились на 17-е. Кстати, «Алая гвардия» (это одно из прозвищ команды) в далеком теперь уже 1992-м становилась чемпионом Европы, но вряд ли повторит это достижение в ближайшее время.

Что касается рейтинга других команд в нашей группе, то, по версии ФИФА, Финляндия занимает 56-е место, Северная Ирландия – 59-е, Словения – 63-е, Казахстан – 113-е, а Сан-Марино замыкает рейтинг всех нацио­нальных сборных планеты, расположившись на последнем – 211-м месте. Согласно же рейтингу УЕФА, для нас предстает более радужная картина, так как Казахстан располагается на 30-м месте, Словения – на 31-м, Финляндия – на 36-м, Северная

Ирландия – на 44-м, а Сан-Марино, не меняя традиции, все на том же последнем, но уже 55-м месте. Не правда ли, интересно ведутся подсчеты в мировом футболе?

И если рейтинг в Европе более-менее понятен (да он и основывается на играх команд, выступающих лишь в Старом Свете), то посчитать, как играют между собой все команды мира (здесь столько коэффициентов и различных формул, что не каждый продвинутый экономист до сути дойдет), – чем и занимается ФИФА – задача архитрудная. Но, кстати, и в Европе выходят промашки, о чем мы и писали в самом начале.

Так, лучшей командой континента сейчас является Англия. Но после недавнего окончания группового этапа Лиги наций УЕФА родоначальники футбола вылетели из высшей Лиги А и теперь будут выступать во второй по силе Лиге В, куда, например, неожиданно для многих пробился Казахстан. Таким образом, британцы вроде и не должны считаться лучшими в Европе, однако они на первом месте, на втором – испанцы, на третьем – немцы, а замыкают пятерку лучших итальянцы и французы. В это же время в мировом рейтинге англичане пятые, четвертые – французы, третьи – аргентинцы, на втором месте находятся бельгийцы (в Европе они всего лишь на 9-й позиции), а на первом располагаются бразильцы.

Либо пан, либо пропал

А теперь вернемся к составу нашей группы на отборочный этап Евро-2024. Откровенно говоря, она у нас самая слабая, но именно это и ставит сборную Казахстана в двоякое положение.

Вроде бы, согласно рейтингу, основной для нас соперник – Дания, но уверенности в том, что мы обыграем всех других (за исключением санмаринцев), тоже ведь нет. Мы можем полностью провалиться, и тут на первый план выйдут наши извечные пессимисты, которые никогда не верили сборной и последний успех (выход в Лигу В) относят к случайности. А можем ведь совершить и чудо – выиграть: если не первое место, то хотя бы второе, которое также автоматом гарантирует участие в финальной стадии. И тогда на первый план выйдут... правильно, оптимисты, всегда утверждавшие, что Казахстан должен рано или поздно выстрелить. Такой ведь шанс выпадает не каждому.

Посудите сами: нашим футболистам не нужно конкурировать с теми же англичанами, немцами, испанцами, португальцами. Да, во всех группах есть как минимум по две, а то и три команды, которые поведут ожесточенную борьбу между собой. А у нас даже Дания при определенных раскладах может оказаться на предпоследнем месте (последнее неос­поримо будет у санмаринцев).

В случае нашего откровенного провала болельщики и специалисты, возможно, даже и не будут сильно хейтить сборную, просто придется окончательно смириться с мыслью, что футбол – действительно не совсем наша игра, и даже нынешних затрат она не стоит. Зато в случае успеха уже государство просто обязано будет обратить пристальное внимание на этот вид спорта – между прочим, № 1 на планете – и как минимум разработать полноценный план по его развитию, взяв в пример тех же исландцев, которые при численности населения меньше наших областных центров уже выступают на чемпионатах мира.

Уникальный, повторимся, у Казахстана появился шанс, который, как все понимают, нельзя упустить, но вот хватит ли у нас возможности им воспользоваться – это совсем другой вопрос.

В понедельник появилось еще одно сообщение, которое, конечно же, не останется без внимания всех поклонников футбола. Дело в том, что Казахстанская федерация футбола и Ассоциация футбола Узбекистана достигли договоренности о проведении товарищеского матча, сообщается на сайте КФФ. Игра состоится 16 ноября 2022 года в Ташкенте на стадионе «Пахтакор».

«Считаю, сборная Узбекистана – хороший соперник для подготовки к отборочному циклу Евро-2024. Эта игра будет очень информативной для тренерского штаба. Узбекистан обладает очень качест­венными футболистами. Хотелось бы проверить футболис­тов, на которых мы рассчитываем в предстоящей квалификации чемпионата Европы. Уверен, это будет интересная игра», – прокомментировал главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев.

Ранее команды встречались шесть раз, из которых две победы у сборной Узбекистана, одна – у Казахстана и три матча завершились вничью. Последний раз они играли между собой ровно 15 лет назад. В рейтинге ФИФА национальная команда наших соседей располагается на 77-й позиции.

Не только о сборных

Прежде чем начать традиционный обзор топ-5 лучших регулярных чемпионатов Европы, предлагаю заглянуть в кошельки лучших игроков планеты. На днях журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов мира. Данный рейтинг возглавил французский форвард парижского ПСЖ Килиан Мбаппе, который заработает в сезоне-2022⁄2023 128 млн долларов. Из них 110 млн составляет зарплата, 18 – спонсорские контракты.

На втором месте его одноклубник аргентинец Лионель Месси – 120 млн долларов (65 + 55). Замыкает тройку нападающий английского «Манчестер Юнайтед» португалец Криштиану Роналду – 100 млн долларов (40 + 60 млн).

В топ-10 самых высокооплачиваемых игроков также вошли: бразилец Неймар (из того же ПСЖ) – 87 млн долларов (55 + 32), египтянин Мохамед Салах («Ливерпуль», Англия) – 53 млн (35 + 18), норвежец Эрлинг Холанн («Манчестер Сити», Англия) – 39 млн (35 + 4), поляк Роберт Левандовски («Барселона», Испания) – 35 млн (27 + 8), бельгиец Эден Азар («Реал»,

Испания) – 31 млн (27 + 2,5), испанец Андрес Иньеста («Виссел Кобе», Япония) – 30 млн (25 + 5), а также бельгиец Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») – 29 млн (25 + 4).

Forbes, конечно же, можно верить, но при этом необходимо все же внести правку. Скорее всего, самым высокооплачиваемым игроком мира в скором времени станет совсем другой футболист, и это будет... Эрлинг Холанн.

Кто такой Холанн?

Журналистам Sportsmail удалось раскрыть заработную плату Эрлинга Холанна в «Манчестер Сити». По данным источника, базовый оклад норвежца соизмерим с самыми высокооплачивае­мыми футболистами клуба, но «почти гарантированные бонусы» делают заработок Холанна самым высоким в Премьер-лиге. Речь идет примерно о 900 тыс. фунтов (1,02 млн евро) в неделю. Невероятная зарплата.

Более того, скоро и эта зарплата может возрасти. «Манчестер Сити» даже пойдет на специальный трюк и, вероятно, разорвет контракт с Эрлингом, чтобы заключить с норвежцем новое соглашение. Холанн настолько невероятно начал выступление за этот клуб, что близок к тому, чтобы побить все возможные рекорды по результативности уже в этом сезоне. Несмотря на вышеназванные цифры, официальная зарплата 22-летнего нападающего составляет 375 тыс. фунтов в неделю, но про различные бонусы умалчивается.

Утверждается, что весной «Ман Сити» готов предложить Холанну новый контракт с повышением зарплаты. На это подействовал и интерес со стороны испанского гранда – столичного «Реала», который, оказывается, очень хочет купить этого нападающего. Мадридский клуб владеет информацией, что через два года норвежца можно будет выкупить всего за 180 млн евро, но теперь вряд ли такая сумма будет фигурировать – она точно возрастет в разы. При этом «Королевский клуб» хочет убедить игрока в том, что жизнь в столице Испании гораздо лучше, чем в Манчестере, а также в том, что играть за «Реал» престижнее и полезнее для карьеры.

Такие вот страсти разворачиваются вокруг этого игрока. Только представьте себе, чтобы стать всемирно известными игроками, тому же Лионелю Месси, Криштиану Роналду или Неймару пришлось затратить определенное количество времени. А вот Холанну потребовалось всего лишь несколько недель, чтобы мгновенно стать суперзвездой.

Да, о его таланте были наслышаны еще по выступлению в немецкой Бундеслиге, но ярко засверкал он, лишь перейдя в самый крутой национальный чемпионат в мире – в английскую Премьер-лигу. Этот юный монстр, которого по популярной сегодня аналогии сравнивают с супергероями из комиксов, мультфильмов, сериа­лов и фильмов, стал невероятно узнаваем во всем мире. Кстати, я б его назвал футбольным Халком (это вымышленный персонаж, из человека превращающийся в зеленого монстра-гиганта, который сокрушает все на своем пути). Просто посмотрите нарезку игр Эрлинга – и вы поймете, что забивать мячи из таких разных положений и ситуаций, в которые он попадает, может поистине лишь сверхчеловек.

Если вы думаете, что я преувеличиваю, то вот такой вам факт. Болельщики всего мира, а не только английского «Манчестер Сити», в котором он выступает, настолько в шоке от результативности 22-летнего норвежского форварда, что в шутку предложили его выгнать из Премьер-лиги, сообщает известная французская ежедневная национальная спортивная газета L’Équipe. На тот момент в 12 матчах сезона футболист забил 19 голов (сейчас уже 20) и отдал 3 ассиста.

В связи с этим в Интернете появилась шутливая петиция в адрес правительства Велико­британии с просьбой о запрете Холанну играть в АПЛ, потому что он... робот. За несколько часов петицию подписали более двух миллионов человек, после чего ее немедленно отозвали. Юридически с таким количеством подписантов предмет этой петиции должен был быть обсужден английским парламентом. Благо что все вовремя остановилось, и шутка не стала явью.

Кстати, за Холанна уже разворачивается битва и среди потенциальных спонсоров (и куда они все раньше смотрели?). У Эрлинга сейчас нет контракта ни с Аdidas, ни с Nike, ни с каким-либо другим техническим спонсором. Понятно, что на фоне таких результатов он стал приоритетной целью для всех известных мировых брендов.

От АПЛ до Бундеслиги

А теперь давайте обратимся к лучшим европейским чемпионатам и начнем с английского, где вновь не обойдемся без упоминания Эрлинга. В понедельник вечером завершился 9-й тур Премь­ер-лиги, где на первом месте все же идет не «Манчестер Сити», а столичный «Арсенал». «Канониры» в воскресенье в Лондоне принимали «Ливерпуль» и благодаря дублю игрока сборной Англии Букайо Сака победили с итоговым счетом 3:2. На счету лидера первенства теперь уже 24 очка.

Игра «Арсенала» и «Ливерпуля», несомненно, была бы на первых полосах всех футбольных изданий планеты, если бы не Холанн. Весь мир был увлечен домашней игрой его «Манчестер Сити» против скромного «Саутгемптона». Все задавались даже не вопросом, с каким счетом победят «шейхи» из Манчестера, а забьет ли опять этот вундеркинд.

К 50-й минуте хозяева уже вели со счетом 3:0, а Эрлинг все не забивал, и казалось, что сказка заканчивается, но не тут-то было. На 65-й минуте норвежец все же вновь заставил колыхаться сетку ворот соперника. Это был уже 15-й мяч в девяти матчах АПЛ (еще пять он забил в еврокубках), и при этом лишь один из голов – с пенальти. Если ничего не случится, то он должен побить рекорд АПЛ, который сейчас составляет 34 мяча за сезон. Столько забивали знаменитые английские нападающие Энди Коул в сезоне-1993⁄1994 и Алан Ширер в сезоне-1994⁄1995.

«Ман Сити», набрав 23 очка, занимает вторую позицию в чемпионате, а на третьем с 20-ю очками располагается столичный «Тоттенхэм Хотспур», победивший в гостях «Брайтон энд Хоув Альбион» со счетом 1:0.

В испанской Примере на вершине турнирной таблицы с одинаковым количеством очков – по 22 – располагаются два самых известных гранда страны – «Барселона» и мадридский «Реал», которые, кстати, следующий поединок проведут между собой на столичном стадионе «Сантьяго Бернабеу» уже в это воскресенье. Вы готовы к очередному «эль класико»?

Пока же каталонцы дома обыг­рали «Сельту» из Виго – 1:0, а «Королевский клуб» столь же буднично и с таким же счетом 1:0 победил на выезде «Хетафе». В это же время их ближайший преследователь «Атлетик» из Бильбао в гостях разошелся миром с «Севильей» – 1:1 и набрал 17 очков.

В Италии единоличным лидером с 23 набранными очками стал неаполитанский «Наполи», на выезде разгромивший «Кремонезе» из Кремоны со счетом 4:1. На втором месте с 21 очком «Аталанта» из Бергамо, в гостях сыгравшая вничью с «Удинезе» – 2:2. А вот места с третьего по пятое с 20 очками делят сразу три команды: «Милан», в субботу обыгравший дома туринский «Ювентус» – 2:0, «Удинезе» (сыгравший в воскресенье) и столичный «Лацио», в ночь с понедельника на вторник во Флоренции разгромивший местную «Фиорентину» со счетом 4:0.

В немецкой Бундеслиге на первом месте продолжает удерживаться берлинский «Унион», который в очередном туре на выезде победил «Штутгарт» – 1:0 – и теперь имеет 20 очков. Вторым в Германии идет «Фрайбург», сыгравший в столице с «Гертой» – 2:2 – и набравший 18 очков. А на третьем месте два, наверное, самых известных клуба страны – мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Они, кстати, и встретились между собой в субботу в Дортмунде и сыграли вничью – 2:2. Теперь у обоих клубов по 16 баллов.

Завершим обзор французской Лигой-1. Здесь, как уже многие годы кряду, на первом месте обосновался столичный ПСЖ, неожиданно сыгравший вничью на выезде с «Реймсом» – 0:0. На счету парижских «принцев» теперь 26 заветных очков. На одно очко отстает от них «Лорьян», в воскресенье в гостях обыгравший «Брест» – 2:1. На третьем месте с 23 очками находится «Марсель», который дома умудрился проиграть скромному «Аяччо» со счетом 1:2.