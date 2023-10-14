Казахстан заинтересован в сотрудничестве с ОАЭ в сфере цифровизации госуправления

Министр Аль-Гаргауи презентовал в Астане цифровые решения, используемые в системе государственного управления правительства ОАЭ, передает Kazpravda.kz

Фото: сайт правительства РК

Вице-премьер РК Галымжан Койшыбаев встретился с министром по делам кабинета министров ОАЭ Мохаммедом Аль-Гаргауи, находящимся в Астане с рабочим визитом, передает официальный телеграм-канал Кабмина республики.

Галымжан Койшыбаев отметил традиционно высокий уровень сотрудничества между Казахстаном и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Регулярные контакты на всех уровнях способствуют дальнейшему укреплению двустороннего партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

«Казахстан заинтересован в продолжении сотрудничества в сфере государственного управления посредством взаимного обмена информацией и полезным опытом», – отметил Койшыбаев.

Со своей стороны, Аль-Гаргауи презентовал казахстанским коллегам цифровые решения, используемые в системе государственного управления правительства ОАЭ.

В завершение встречи стороны договорились продолжить тесное взаимодействие по приоритетным направлениям.