Казахстан закупает нефтяные танкеры в обход России

Для поставок через Каспийское море Казахстан уже закупил два танкера дедвейтом 80 тысяч тонн каждый

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Одна из структур государственной компании Казахстана "Казмунайгаз" начала закупать танкеры, чтобы перевозить нефть по морю в обход России, сообщает Golosameriki со ссылкой на Bloomberg.

По данным издания, сейчас Казахстан поставляет 80% своей нефти в ЕС и Китай по трубопроводу, который проходит через территорию России.

Для поставок через Каспийское море Казахстан уже закупил два танкера дедвейтом 80 тысяч тонн каждый. Два таких же танкера планируется закупить для перевозок через Чёрное море, рассказал Bloomberg заместитель министра энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

По его словам, Казахстан намерен до конца года нарастить перевозки по Каспию в пять раз, чтобы снизить зависимость от поставок через Россию.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Германии увеличить темпы поставки нефти с 200 тысяч тонн в год до 1,2 миллиона тонн. Казахстанская нефть попадает в Германию через Россию – по нефтепроводу "Дружба" – и на увеличение поставок Казахстану нужно разрешение от Минэнерго России, которое пока получено только устно, - сообщает Сибирь.Реалии.

Казахстан в целом нарастил поставки нефти в Евросоюз в 2023 году. По данным Бюро национальной статистики, в первом квартале Казахстан экспортировал в ЕС 71% нефти, за тот же период прошлого года поставки были на уровне 65%.

Помимо Германии, казахстанскую нефть активно закупает Италия, которую до войны в Украине снабжал "Лукойл": поставки казахстанской нефти в Италию выросли в первом квартале до 38% от общего объема экспорта, в прошлом году доля была 28%. Доля экспорта казахстанской нефти во Францию выросла с 5% до 7%, в Румынию — с 4% до 7%.