Фото: Минздрав РК
Здравоохранение
Казахстан закупит вакцину Pfizer для ревакцинации

Более 4 млн доз вакцин против коронавирусной инфекции осталось в регионах. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

В Казахстане для ревакцинации на 2022 год было закуплено 3,5 млн доз вакцин: Sinopharm – 2 млн доз, QazVac – 1,5 млн доз. В регионы отгружено 2,9 млн доз, на складах единого дистрибьютора имеется остаток в количестве 594 тыс. доз, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

При этом в регионах имеется остаток вакцин QazVac, Pfizer под торговой маркой Comirnaty, CoronaVac, Sinopharm, Hayat в более чем 4,1 млн доз.

Также в регионы на безвозмездной основе отгружено 150 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт».

«Вместе с тем во исполнение протокольного поручения Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 27 апреля 2022 года, для обеспечения ревакцинацией 75% подлежащего населения до конца года планируется закуп вакцины Pfizer/Comirnaty в количестве 500 тыс. доз. Для ревакцинации 60% подлежащего населения в 3-м квартале текущего года закупят 1 млн доз вакцины QazVac», – сообщили в ведомстве.

 

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