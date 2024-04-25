Вакцины спасли около 154 млн людей за полвека

Исследование опубликовано в медицинском журнале The Lancet, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В исследовании ВОЗ представила всесторонний анализ воздействия вакцин против 14 заболеваний, включая дифтерию, гепатит В, корь, туберкулез, желтую лихорадку, коклюш и полиомиелит, которые способствовали снижению младенческой смертности на 40% во всем мире.

Благодаря вакцинации против полиомиелита сегодня свыше 20 миллионов человек могут ходить.