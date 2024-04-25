Увеличены выплаты для дефицитных медицинских кадров в области Жетысу

Здравоохранение
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Боранбаева Дина

С нынешнего года для востребованных в регионе молодых специалистов, которые будут работать на селе, единовременная выплата составит 10 млн тенге, а для прибывающих в городские учреждения здравоохранения – 5 млн тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По решению комиссии акимата области Жетысу, такая значительная социальная поддержка для медицинских и фармацевтических работников предусмотрена после успешного прохождения трехмесячного испытательного срока и при условии отработки в течение пяти лет. 

По информации областного управления здравоохранения, сейчас в регионе работает около 2 000 врачей, однако наблюдается нехватка 186 специалистов.

Самыми дефицитными в области Жетысу – сразу 21 вакансия - остаются врачи общей практики. Также в регионе требуется более десятка акушер-гинекологов и анестезиологов-реаниматологов, а также девять травматологов.

#медицина #Жетысу #выплаты #кадры

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