Онкологи Алматы намерены помогать коллегам из Улытау

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Более двух с половиной тысяч пациентов с установленными онкозаболеваниями зарегистрировано в регионе. Два года назад, с образованием облас­ти, онкологический центр города Жезказгана получил соответствующий статус. Но с кадрами, увы, проблема. Сегодня здесь работают всего один врач-онколог и два химиотерапевта. Потому, когда стало известно, что в регион едут доктора из Алматы, их с нетерпением ждали и местные коллеги, и пациенты.

Мониторинговая группа из Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии в течение недели изучала возможности жезказганского онкоцентра и проводила прием граждан. Этот визит – один из первых шагов для более полного оказания онкологической помощи гражданам. Алматинские врачи анонсировали дальнейшее сотрудничество, обучение жезказганских специалистов на базе КазНИИОиР, обязались оказывать консультационную помощь пациентам из Улытау, в том числе посредством телемедицины, а также лечить их в Алматы в случае необходимости.

Ситуация в области действительно сложная, считает заведующий операционным блоком КазНИИОиР Тимур Насрытдинов.

– Мы в составе мониторинговой группы приехали от нашего института для осуществления запланированных работ в рамках «Дорожной карты по онкологии», – сказал он. – Наша задача ознакомиться, как проводится осмотр в кабинетах, реализуются скрининговые программы. На каком уровне оказывается помощь больным онкозаболеваниями в области Улытау.

За недельный визит врачи посетили все клиники первичной медико-санитарной помощи, а также принимали по 20–30 пациентов в день.

– Заведующий урологическим отделением провел совместную операцию с жезказганскими хирургами-урологами, своего рода мастер-класс, – проинформировал Тимур Насрытдинов. – Она прошла хорошо, пациент в удовлетворительном состоянии.

Сотрудничество в будущем не ограничится недельными командировками специалистов в Жезказган. По словам алматинских онкологов, принят комплексный план, который призван модернизировать онкологическую службу в целом. Особое внимание будет оказано регионам, где возможнос­тей меньше, чем в мегаполисах.

– С руководством областного управления здравоохранения уже обсудили общие задачи, – отметил Тимур Насрытдинов. – Поступило предложение о сот­рудничестве КазНИИОиР и онкоцентра Улытау по обучению жезказганских специалистов на кратких курсах онкологии. В дальнейшем обсуждаются мас­тер-классы, совместные операции и многое другое.

Как оказалось, сегодня в областном центре в общей онкологии есть 50 коек, а заполненность минимальная – всего семь человек.

– Я считаю, что онкоцентр не работает в полную силу, – сказал заведующий операционным блоком КазНИИОиР. – Чтобы центр заработал как положено, нужна совместная работа. Для того мы, собственно, и приехали.

Полный список рекомендаций врачи подготовят по итогам командировки, однако уже на второй день работы они определили ряд проблем, требующих немедленного решения.

– Нехватка кадров – это один момент. Диагностика хромает, – сообщил Тимур Насрытдинов. – В области Улытау зарегистрировано 5 МРТ, но работает всего один. Согласно Комплексному плану до 2027 года, на борьбу с онкологией выделяются большие средства. Уверен, с началом нашего сотрудничества служба будет развиваться.

Онкозаболевания в Казах­стане лечатся бесплатно. Сейчас все центры разделились на многопрофильные больницы. Принцип их работы заключается в том, что пациент должен получать полный спектр услуг в одном месте. То есть лечение будет осуществляться с мультидисциплинарным подходом, и на приеме его осмотрит не только врач, но также рентгенолог, химиотерапевт, специалист по лучевой диагностике.

Такое сотрудничество сейчас крайне необходимо для области Улытау, подтверждает руководитель управления здравоохранения области Улытау Ляззат Ранова.

– Врачи КазНИИОиР будут приезжать к нам, наши врачи скоро поедут в Алматы на обу­чение, – сказала она. – Такая коллаборация стала возможной по инициативе и при поддержке Министерства здравоохранения страны и управления здраво­охранения области.

По словам Ляззат Рановой, в Жезказгане есть врачи, которые желают получить дополнительную специализацию и пройти обучение в Алматы, в том числе молодежь.

– Чтобы решить проблему нехватки врачей, местный исполнительный орган выделил средства на подготовку кадров по дефицитным специальностям, – отметила она. – Если, к примеру, специалист хочет стать химиотерапевтом, он должен пройти соответствующую резидентуру. Если не может сам поступить на грант, но при этом согласен приехать на работу в область Улытау, мы предлагаем оплатить его обучение с условием, что он отработает три года. Желающие есть: в 2013 году обучили 15 таких кадров, в 2024 году обучаем уже 39 резидентов.

Решен вопрос и с подъемными для молодых врачей. 19 медиков в области получили по 5 млн тенге соответствующих выплат, а это 95 млн тенге. В текущем году областные маслихат и акимат выделили из бюджета средства на подъемные для 21 специалиста.

– Планируем по восемь миллио­нов тенге выделять для врачей, которые едут на работу в село, по семь миллионов тенге – для докторов областной больницы, – уточнила Ляззат Ранова. – Шесть миллионов получат молодые специалисты, приехавшие работать в больницы городского и районного уровней, стационары, туда же входят город районного значения Каражал и моногород Сатпаев. Для врачей ПМСП, государственной поликлиники, врачей скорой помощи предусмотрено по пять миллионов тенге.

150 млн тенге уже выделено и находятся на счету управления здравоохранения. Сейчас руководители медучреждений приглашают на работу специалистов, стаж которых насчитывает от трех лет и выше.

Впрочем, отметила руководитель управления здравоохранения, не менее важное значение имеет квартирный вопрос, но пока он решается с трудом.

– В Жезказгане в течение 20 лет особо ничего не строилось, поэтому жилищный резерв маленький, – рассказала она. – Съемные квартиры заняли госслужащие, их приехало очень много в наш регион. Свободное жилье также было выдано специалистам госслужбы. И хотя врачи не госслужащие, все понимают, что медикам тоже нужно где-то жить. Основная масса молодых врачей приезжает в областную многопрофильную больницу г. Жезказгана. Эта клиника сейчас находится в кредиторской задолженности и не может позволить себе обеспечить квартирами врачей, а молодежь не хочет тратить подъемные на аренду жилья. Их позицию понять можно.

В данный момент корпорация «Казахмыс» в рамках меморандума строит жилье в регионе при поддержке акима области Улытау Берика Абдыгалиулы, в будущем 30 квартир выделят для работников системы здравоохранения, резюмировала Ляззат Ранова.