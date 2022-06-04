Казахстан занял неожиданное место в группе Лиги наций после первого тура

В третьей группе дивизиона С Лиги наций прошли первые матчи, сообщает Sports.kz.

Сборная Казахстана одержала победу над Азербайджаном – 2:0. Дубль оформил Абат Аймбетов: он отличился на 50-й и 61-й минутах. В состоявшемся позже матче сборная Словакии обыграла команду Беларуси – 1:0. Автором единственного гола в этой встрече стал Томаш Суслов (61-я минута).

Таким образом, после первого тура сборная Казахстана благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей неожиданно вышла в лидеры. Положение команд таково: Казахстан – 3 очка, Словакия – 3 очка, Беларусь – 0 очков, Азербайджан – 0 очков.

Отмечается, что фаворитом в этой группе является сборная Словакии.