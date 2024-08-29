Казахстан завоевал 82 золотые медали

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Аскар Султан

В Кишиневе завершился 45-й чемпионат мира по армрестлингу (борьба на руках), в очередной раз продемонстрировавший: наша страна в этом виде спорта не имеет себе равных.

фото из архива участников турнира

В соревнованиях приняли участие около 1 500 спортсменов из 61 страны мира. Сборная Казахстана завоевала 82 золотые, 92 серебряные и 82 бронзовые медали (всего 256 наград), заняв первое место в общекомандном зачете.

Кроме этого, мы обновили рекорды и в индивидуальных зачетах. Так, наш соотечественник Нурдаулет Айдархан стал семикратным чемпионом мира среди взрослых, а с учетом его прежних достижений среди молодежи, то и двенадцатикратным чемпионом мира. Кроме того, Мейрамбек Ерсаин стал семикратным, а Ердаулет Нурмахан – пятикратным чемпионом планеты.

Напомним, что в прошлом году чемпионат мира по армрестлингу проходил в Алматы. Тогда в соревнованиях приняли участие более 1 000 спортсменов из 52 стран. В тот раз сборная Казахстана завоевала 72 золотые, 57 серебряных и 27 бронзовых медалей, заняв первое место в общекомандном зачете.

Кроме того, в 2022 году на чемпионате мира в Анталье (Турция), в котором приняли участие 1 700 спортсменов из 54 стран, Казахстан также занял первое место в общекомандном зачете, завоевав 68 золотых, 66 серебряных и 36 бронзовых медалей.

#Спорт #медали #армреслинг

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