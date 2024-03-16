Казахстан завоевал еще одну лицензию на Олимпиаду по таеквондо

Спорт
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Ранее путевку в Париж оформил Батырхан Толеугали, передает Kazpravda.kz

Фото: Olympic.kz

Самирхон Абабакиров завоевал олимпийскую лицензию на отборочном турнире в китайском Тайане, сообщает Olympic.kz.

В полуфинале он оказался сильнее Курта Бриана Барбосы из Филиппин.

Таким образом, казахстанец стал обладателем квоты в весовой категории до 58 килограммов.

Между тем другая представительница Казахстана Жансель Дениз осталась без лицензии. Спортсменка не смогла выйти в финал соревнований в весе свыше 67 килограммов. В полуфинале Дениз уступила Мунире Абдусоломой из Таджикистана.

Таким образом, команда Казахстана по таеквондо завоевала в Китае две лицензии. На Олимпиаду в Париже пробились Самирхон Абубакиров и Батырхан Толеугали.

#олимпиада #лицензия #таеквондо #Самирхон Абабакиров

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