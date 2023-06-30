Казахстанец получил награду Cannes World Film Festival за лучшую режиссуру музыкального клипа

Культура, Музыка, Видеогалерея
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстанский режиссер Малик Зенгер получил награду "Лучший режиссер музыкального клипа" на Cannes World Film Festival, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/cannesworldfilmfestival

Жюри конкурса Cannes World Film Festival высоко оценили клип казахстанского режиссера на песню отечественного певца Галымжана Молданазара Kogershin. 

Отметим, что клип презентовали в октябре 2022 года. Весь съемочный процесс проходил 3 дня в 300 км от Алматы. В съемках принимали участие 100 детей.

 

 

#награда #клип #Каннский кинофестиваль #Молданазар #Зенгер

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