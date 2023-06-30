Казахстанец получил награду Cannes World Film Festival за лучшую режиссуру музыкального клипа
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Казахстанский режиссер Малик Зенгер получил награду "Лучший режиссер музыкального клипа" на Cannes World Film Festival, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.
Жюри конкурса Cannes World Film Festival высоко оценили клип казахстанского режиссера на песню отечественного певца Галымжана Молданазара Kogershin.
Отметим, что клип презентовали в октябре 2022 года. Весь съемочный процесс проходил 3 дня в 300 км от Алматы. В съемках принимали участие 100 детей.